在當前出版文化事業低迷時刻，前述案件依法解決，最為上策。不容許政治人物或政治因素介入，否則，事態擴大，將打擊台灣出版文化事業。圖／陳惠卿

依5月13日報導，前衛出版社針對積欠版稅多年情事，回應已將原積欠版稅連法定利息支付，但無法負荷對方高額要求，今（12）日作家七等生大兒子劉懷拙偕同台北市議員徐立信召開記者會反擊，劉懷拙直指出版社賠償毫無誠意，要求公開真正的印刷單據，及按照合理版稅與利息額度賠償。

又指出，劉懷拙表示，《七等生集》至2010年最後一刷為第六刷，今年3月論及求償時，父親（按即作家劉武雄先生）以他的出版慣例，期望第三刷版稅調整是15%，之後第四、五、六刷以20%計算，原因是父親作品在其他出版社亦是如此，也是讓出版社以此表示賠償誠意，可受公論，絕非先前如前衛指控的「過程中屢屢加碼」。

本人長期從事科技法律工作，曾研究及出版有關著作權法相關書籍。在此，針對前述案件，提出個人淺見如下，

在文明法治社會，作家的創作成果貢獻人群，是一件值得鼓勵的事，政府為鼓勵創作，對稿費收入規定一定額度的免稅。作家取得版稅是當然的事，不過，必須依據著作財產權人（作家）與出版社所簽訂的合約為準，這是常識。

版稅依雙方簽訂合約給付

在雙方所簽訂的出版合約沒有變動情形下，著作財產權人不得事後再自作主張，要求提高版稅。如果當時出版（一刷）版稅為10%，以後二刷、三刷等，版稅仍為10%，這也是常識，否則，出版社經營相當困難。

事實上，出版社給付作家之版稅，態樣很多，作家放棄版稅的情形也有，此乃出自作家的使命感，也是文明國家大眾共同努力，來提升文化，促進科技發展的一件好事。

長期以來，在台灣走向自由、民主、法治、人權的路上，前衛出版社扮演如同香港「銅鑼灣書店」的角色，對台灣本土文化發展的貢獻，是有目共睹。

在當前出版文化事業低迷時刻，前述案件依法解決，最為上策。不容許政治人物或政治因素介入，否則，事態擴大，將打擊台灣出版文化事業是必然的事，希望大家給予關心與關注。