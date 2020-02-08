今(8)天是泰源事件起義50周年紀念日，泰源起義策劃人之一的高金郎表示，泰源起義不是殺人，而是兼具慈悲為懷及充滿智慧勇氣的起義。(圖/陳麗珠攝

今(8)天是泰源事件起義50周年紀念日，在這個台灣民族值得紀念的重要日子，台灣民族同盟結合李登輝民主協會等台派團體在全國各地播放3年前製作的舞台劇DVD，大家一同向烈士們致敬。今日同步舉辦「泰源起義在台灣民族獨立運動的歷史意義」座談會，台獨理論大師林濁水也現身向烈士致敬。台灣民主同盟總照劉重義指出，要將支那人的外來體制變成台灣人獨立的體制必須透過革命，還要認真宣傳台灣獨立，才能讓假的支那民國改成台灣共和國。

泰源起義一直以來被視為監獄暴動，一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件，即使本土政權民進黨執政，如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣英魂，仍湮滅於歷史的廢墟中。期待正確的歷史定位， 2017年台灣民族同盟劉重義教授，結合李登輝民主協會等台派團體，邀請北藝大多位多位戲劇研究所畢業生製作演出，將五烈士為建國而犧牲的故事，那撼動台灣民族之魂的建國歷史，才第一次透過感性的戲劇正確、公開的詮釋。

事件起於，1970年2月初8中晝，五位被關在台東泰源監獄的政治犯，鄭金河、江炳興、陳良、謝東榮和詹天增，開了台灣獨立革命起義行動的第一槍。他們自己偷磨的刀仔做武器，按算搶換班衛兵小隊的槍，然後打開監獄鐵門，予內面百外個參與行動計畫的政治犯同志出來，結合做較強大的革命隊伍，目標是先佔領台東富岡電台，播放《台灣獨立宣言書》，號召台灣人起來推翻假「支那民國」外來殖民政權。

鄭金河是這件起義行動的領導，他刺殺帶換班衛兵的班長後，對在場充員仔兵吼講：咱攏是台灣人，著為台灣獨立奮鬥。其他四個壯士隨時衝出來搶衛兵的槍。不幸，被重傷的班長無完全斷氣，還能當大聲吼「殺人喔」，驚動了守獄警衛隊。

警衛連的輔導長真緊帶20幾人圍過來，五壯士知影彼寡充員仔兵攏是咱自己台灣人，怹無願意台灣人自己相殺。鄭金河就向天開二槍，大聲吼「台灣獨立」，謝東榮也開一槍，嚇阻肖想圍過來的老芋仔，然後跳落柑仔園向山區逃亡。到2月18，五壯士先後被圍捕押回，5月30在新店安坑刑場被槍殺，成做台灣人永遠紀念的民族英雄。

泰源起義雖然失敗，卻留予咱可貴的民族歷史啟示：台灣人有權利也有勇氣，敢犧牲個人的性命，採取行動打擊外來統治勢力，以廢除無合法性也無正當性的假「支那民國」體制，追求建立台灣成做真正是咱台灣人的新閣獨立的現代國家。

今(8)天是泰源事件起義50周年紀念日，在這個台灣民族值得紀念的重要日子，台灣民族同盟結合李登輝民主協會等台派團體，在全國各地播放3年前製作的舞台劇DVD，同時也在民報文化藝術基金會舉辦「泰源起義在台灣民族獨立運動的歷史意義」座談會，與會者包括台灣民族同盟總召劉重義、泰源起義策劃人之一的高金郎、李登輝民主協會顧問朱孟庠、華府特區最高法院登錄執業律師陳禹成、實踐正義執行長林大洲、東奧正名運定執行委員陳政德以及北島歌唱革命成員謝建民等人。

泰源起義策劃人之一的高金郎表示，泰源起義不是殺人，而是兼具慈悲為懷及充滿智慧勇氣兩個特色，才能從事這場別人都不敢做的事。

劉重義則直指目前所謂的天然獨，其實是天然華獨，這樣思想會陷入鐘擺效應，這不是台灣獨立。他直言，要將支那人所創立的外來體制變成台灣人獨立的體制，唯有革命。而現在可以用的方式有三種，一是參與選舉的鬥爭，二是群眾鬥爭，第三則是爭取國際支持。他認為，選舉是鬥爭最好時間，此次大選卻讓支持台獨聲音被淹沒，還被笑稱台獨運動快泡沫化。所以要認真宣傳台獨運度，才有機會讓假的支那民國改成台灣共和國。

朱孟庠強調，50年了，泰源起義一直以來被視為監獄暴動，一件不被當權者所認同的台獨武裝起義事件，即使本土政權民進黨執政，如此驚心動魄、可歌可泣足以驚天地泣鬼神的台灣人民爭自由、爭主權的抗爭事件，仍湮滅於歷史的廢墟中。

他憂心地指出，這件起義事件開啟了台獨第一槍，而今不知何時才能載於學生的歷史課本中？何時五烈士能為台灣子孫所記憶、所景仰？他提醒本土執政政權應該重新詮釋泰源起義，閉上肉體的眼，睜開精神的眼，看看泰源事件五烈士的民族魂魄，重新審視泰源起義起義事件，讓這事件得到正確的歷史定位，才是台灣人建國有成之日。

陳正德不諱言指出，50年前的今天，發生了泰源起義事件，而今台灣社會國民黨變得共產黨化，民進黨則是國民黨化，如何逆轉這樣的情勢，必須從對立到對話，從對話到共識，進而成為合作，才能完成建國的使命。