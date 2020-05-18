全世界都殷殷期盼的疫苗卻是「聽有聲，看無影」。最樂觀的估計也要在今年年底疫苗才有可能出來。所以口罩已經變成全球防疫最重要的工具，也是台灣的大好機會。圖為台灣口罩製造廠生產狀況。圖／總統府

武漢肺炎從今年年初從武漢開始漫延到全世界，到今天為止，受到影響的已經將近一百八十個國家，人口更是接近七十億。世界各地，為了制止疫情的擴散更是封城封國，各地經濟活動幾乎陷入半停止狀態，一片蕭條。

以美國為例，從3月中開始，各地方就紛紛封城。到了5月中失業人口已經到了三千多萬人，全國接近20%的人沒有工作，也沒有收入。根據統計，全美租房子住的人已經超過30%付不起而停止付房租了。雖然美國政府已經啟動各種方式的救援，但是很多人的經濟情況都非常的糟糕。

所以全球各地只要疫情稍有緩和，各國就紛紛解除封鎖，開始進行各種經濟活動。其實大家都知道病毒並没有完全消除，風險還是很高，但是經濟的壓力實在很大。許多人都很擔心，也很無奈。

全世界都殷殷期盼的疫苗卻是「聽有聲，看無影」。最樂觀的估計也要在今年年底疫苗才有可能出來。

疫苗有聲無影 口罩當先鋒

所以口罩已經變成全球防疫最重要的工具。各地方的政府，只要解除封城的，都要求他們的人民要載口罩。這個情形，以目前的狀況看來，至少會再拖一兩年。WHO 的專家甚至預言會拖三年。

從3月以來，歐美各國都紛紛向外購買口罩，但是有賣口罩的只有一國就是中國。他們的價格也是天價。不過最嚴重的就是他們口罩的品質。

3月到4月，美國的FDA 臨時特許八十家左右的中國公司可以賣口罩到美國。但是到了五月初，他們收到很多抱怨。許多醫護戴了中國的口罩後都得了武漢肺炎。FDA 做了一些快速的實驗後，發現許多中國制的口罩對於病毒的防護功能只有20% 到30%。5月7日，FDA 宣布取消其中六十幾家的口罩販賣執照。現在美國的很多醫護人員都拒絕載中國製的口罩。

這種情形幾乎在世界各地都在發生。我看到的中國口罩的退貨事件已經超過十幾個國家。許多國家都非常無奈，因為只有中國有賣口罩。

助人也利己 何樂不為？

這種情況絶對是台灣的機會，台灣可以幫助全世界，也可以順便賺一點錢。

我提出下面幾點建議，以做為台灣的參考：

1、把口罩的產能提高，從目前一天二千萬片增加到一天四千萬片。

目前口罩的價格，N95 每片3至5美元，外科口罩一片美金五角。應該不會掉下來。因為大家對中國人的產品已經非常沒有信心。只要有台灣貨，價格比較高歐美國家也會買。這種價格，機器設備等投資只要一個月就可回收。投資的風險應很低。

2、政府在今年WHA 大會開幕以前向世界宣布台灣口罩開放出口以幫世界各地需要口罩的國家。除了政府每個禮拜的徵收數額以外，都可開放外銷。廠商們可以自由外銷。政府也可考慮提出建議的口罩價格，讓世人感到台灣不像中國人那樣到處敲竹槓。

3、由各地的口罩製造公司合作成立3家（或更多）口罩外銷公司。

歐美各國都把N95 及醫療口罩當成醫藥用品，很多都要驗證。這些口罩外銷公司可集中大家的資源去做驗證、議價及各種和外銷手續。大家合作對於規模較小的廠商也比較有保障，不會被各個擊破。這種公司可抽取10 到15%的售價，做為費用。我也建議拿出3%做為幫忙製造口罩機的國家隊。他們在國家需要時，挺身而出。現在大家能賺錢了，應該也分一些。如果有必要時，經濟部可介入這些公司的成立。如果費用扣除以後，還有剩下，可以照比例分配回各公司。

4、台灣應由政府介入管制熔噴不織布的技術，禁止這種技術的輸出。

也就是說熔噴不織布的機器，禁止輸出。熔噴不織布的產品，只有在本國夠用或不會影響國內產業時才可允許輸出。

我們並不瞭解中國的技術水平。但是到今天為止，沒有一家中國公司能通過美國N95 的驗證。美國在中國的口罩公司，像3M， 也都把熔噴不織布留在自己廠內自己製造。對於技術的保護，看得很緊。台灣沒有理由隨便放。

另外還有一點就是口罩出口要不要限制只賣給對我友好的國家，像是在WHO 支持我們的國家。

我的建議是政府不用主動講。但是在記者會記者提問像：「我國口罩出口是否口限於在WHO支持我們的國家？」我建議政府可以這樣回答：「台灣是支持自由貿易的國家，我們的政策是幫助世界上有需要的國家，我們不會限制各公司的貿易政策。但是那些公司如果自己將產品優先賣給對台灣友好的國家，應該也是人之常情。政府將會尊重，不會干涉。」我相信世界各國應該就會瞭解。