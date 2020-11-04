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每日國際焦點

奧地利3日發生伊斯蘭聖戰主義者持槍在酒吧中掃射，造成4死22傷，兇手9分鐘後遭警方擊斃。奧地利警方突襲18處住宅逮捕14名相關人士。法國總統馬克宏，德國總理梅克爾都向奧地利致悼。

三名兇手是阿爾巴尼亞後裔，但父母都來自北馬其頓，具有北馬其頓、奧地利雙國籍，都在奧地利出生，曾經想到敘利亞打聖戰。繼法國之後，奧地利接續發生恐攻，讓西歐震動。

馬雲遭中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局同時約談，螞蟻集團上市緊急喊停。

美國、印度、日本、澳洲3日開始年度馬拉巴爾聯合軍事演習。

9月美國製造商品訂單穩健成長1.1%。

北韓正在建造兩艘潛艇，其中一艘有能力攜帶彈道飛彈。

印度

美國、印度、日本、澳洲3日開始年度馬拉巴爾聯合軍事演習。

中國

螞蟻集團首度公開上市原本破紀錄155萬人認購，籌資高達1.3萬億元，馬雲遭國家四部委同時約談，上市緊急喊停，造成市場大亂。

廣西北海市鐵山港區液化天然氣碼頭氣槽失火，6死、3重傷，國家管網集團已停工。北海液化天然氣有限責任公司此前是屬於中石化，9月30日，國家管網集團舉行油氣管網資產交割暨運營交接。

尼泊爾

反對黨指控中國越界佔領尼泊爾領土，執政黨否認。

北韓

正在建造兩艘潛艇，其中一艘有能力攜帶彈道飛彈。

奧地利

3日發生伊斯蘭聖戰主義者持槍在酒吧中掃射，造成4死22傷，兇手9分鐘後遭警方擊斃。奧地利警方突襲18處住宅逮捕14名相關人士。法國總統馬克宏，德國總理梅克爾都向奧地利致悼。

三名兇手是阿爾巴尼亞後裔，但父母都來自北馬其頓，具有北馬其頓、奧地利雙國籍，都在奧地利出生，曾經想到敘利亞打聖戰。

德國總理梅克爾表示震驚並表示將與奧地利共同對抗伊斯蘭恐怖主義。

俄國譴責兇手。

攻擊時有兩名土裔人士協助警方與兩名婦女，土國政府讚揚兩人為英雄。

法國

尼斯襲擊案再逮捕4人。

巴黎逮捕持大刀人士。

德國

特種部隊短少62公斤炸藥與4.8萬發子彈。軍方聲稱是因為簿記發生嚴重錯誤。

美國

9月美國製造商品訂單穩健成長1.1%。

中美洲

伊塔颶風侵襲宏都拉斯、尼加拉瓜。

以色列

馬拉威將把大使館設置於耶路撒冷。

阿富汗

喀布爾大學攻擊的死亡人數上升到35。

馬利

法軍出擊消滅50名聖戰士。