台灣加入CPTPP。台灣加入CPTPP泛太平洋進步夥伴協議，可導引在中國的台商回流，擺脫被當肉票的命運。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成

在中共殺富濟貧之下，形容在中國台商為肉票，也不為過，老共是口號治國專家，因為口號後面有暴力支撐，如同劃地盤收保護費的黑道幫派，無需法律掩護，所以他喊出共富，台商就知道搶錢的來了，這種沒有法律的勒索捐獻，遇到天災就會發生，也只有在中共這種人治國家，才會被視為理所當然，清朝稱呼這款殺富方式，就是抄家，至於是否濟貧，又是另外一回事。

文革運動後，存活下來的中國人，都變得自私冷酷，因為每一個人隨時會遭遇清算鬥爭，鄰居朋友都可能是傷害自己的告密者，所以人人只能顧自己，因此，改革開放後，勞力自由大釋放，人人向錢看，有了錢，從事慈善事業更少見，如果你真的行善，也很容易被按上顛覆國家罪，就像孫大午這位慈善家，四川大地震時，十幾億中國人捐款不如台灣，剛剛致富的馬雲，捐款個位數，記者問他，他卻如此回答：「捐款最後去了貪官口袋，所以還是少捐點」，後來確實爆出紅十字的貪腐事件，善款更為減少。

台商為減稅赴中設廠

馬雲代表很多中國人心聲，主動捐款者太少，官員只能搞強迫捐款，因此台商首當其衝，成為肉票是必然下場，在中國經營環境如此惡化，台灣商人卻不敢跑，原因就在於關稅，簡單說：台商其實是關稅肉票，選擇在中國設廠，就是為了減稅，否則無法競爭。

舊中國流亡政府（中華民國）被老共掐住脖子，無法以正常國家進入區域經濟體系，只能被迫吞下ECFA。

當年，馬英九告訴台灣人，只要簽署（ECFA）服貿協議，老共就會讓台灣進入東協國家經濟體RECEP，最後也沒有成功，加入美國主導的泛太平洋進步夥伴協議，也是困難重重，如今，美國退出後，由日本主導的CPTPP，台灣終於有了機會。

日本新首相岸田文雄已經表態：歡迎台灣加入，可以循世貿模式，紐、澳等國也樂見台灣加入，老共卻故意來搗蛋，因為老共知道這個區域經濟體門檻很高，以老共現狀，不容易被CPTPP接納，但是，老共自認自己是大國經濟體，搶先台灣一天提出聲請，主要是給日本出難題，也給台灣出難題。

紅色黨媒已經放話：台灣沒資格加入，因為，如果台灣成功入會，對中國經濟打擊更大，主要在於台商無需持續被老共綁架，老共少了韮菜可以割，相對的，台商一旦撤離中國，將擴大中國失業人口，對中國經濟肯定雪上加霜。

中共從恆大造成地產泡沫後，接下來的停電限電風暴，已經使台商在中國營運困難，加上勞工短缺，環境惡化，中國的經濟發展已經走到盡頭。

台灣政府因為防疫成功，成就被世界看見，挺台灣的聲浪成為國際顯學，正好可以打鐵趁熱，加入CPTPP泛太平洋進步夥伴協議，並可以協助在中國台商，擺脫肉票命運。



日本新首相岸田文雄已經表態：歡迎台灣加入，可以循世貿模式，紐、澳等國也樂見台灣加入。圖／擷自公視新聞影片