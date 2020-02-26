義大利是華人進入歐洲的窗口，尤其是偷渡進來的溫州幫，義大利是第一站，還有搞紡織事業的華人移民工，遍布義大利，這些人來去中國，跑單幫或搞小型貿易者眾多，都是病毒帶原的潛在風險。圖為羅馬萬神廟。圖／公有領域，取自維基共享資源

一位超級病毒傳播者，參加一場馬拉松競賽，結果卻為義大利帶來一場災難，一夕之間，歐洲的入口，幾乎被「武漢肺炎」病毒攻陷。

遙遠的巴西，正在舉辦嘉年華，但是，義大利宣布提前結束年度嘉年華活動，這個傳統基督教的「封齋日」，感念耶穌荒野絕食的「五旬齋戒」活動，第一次沒有群眾聚集狂歡，威尼斯盛況不再，米蘭最有名的春裝展覽，也黯然拉下閉幕，義甲足球聯賽也宣布停止，武漢瘟疫打亂了這個光觀大國的一切。

這突然到來的社區感染，如同核子炸彈，上周，義大利才發現五位確診者，一月底，義大利政府很快速對中國旅客做出入境限制反應，並且對赴中國的旅客，做出隔離，這一切的標準程序還算迅速，沒想到，病來如山倒，一夜之間，義大利成為歐陸最大疫區，整個歐洲社會岌岌可危。

義大利的事件證明一件事，潛在的病毒，可能比一月的斷航更早，直接說，義大利是華人進入歐洲的窗口，尤其是偷渡進來的溫州幫，義大利是第一站，還有搞紡織事業的華人移民工，遍布義大利，這些人來去中國，跑單幫或搞小型貿易者眾多，都是病毒帶原的潛在風險。

華人移民工遍布義大利

「武漢瘟疫」侵入義大利北部，義大利政府24日宣布12個城市封城，上個月，武漢封城以來，歐洲的義大利相當緊張，宣布嚴格限制中國航班，連台灣的華航也受累，但是，不管如何謹慎，義大利還是出現破口，24日，確診病例一夕就來到230以上，死亡七起，義大利人心惶惶，市場上開始搶購口罩，一盒口罩叫價來到台幣3000元，義大利地方媒體拍到義大利人居然戴起口罩，高規格的N95也上場，這是破天荒的狀況，曾經旅居歐陸的人都知道，義大利是「申根簽證」的入口，喜歡遊歐的人，把義大利當成歐遊第一站，進入羅馬後，搭乘義大利國鐵北上，可以在很多古城景點漫遊，一路到佛羅倫斯，米蘭，比薩，威尼斯，然後進入蘇黎世，或者轉進東歐國家，如果義大利被瘟疫攻佔，那麼整個歐洲將會蔓延，這個問題當然嚴重，所以，義大利封城命令下達，奧地利也緊張了。

回到口罩的話題，歐洲人雖然歷史上，被多起瘟疫黑死病侵襲，尤其是一百年前的西班牙大流感，南歐幾個國家也是重災區，但是，由於文化的因素，歐洲人其實不習慣戴口罩，我認為宗教因素是很大的原因，基督徒不喜歡穆斯林婦女戴面罩，法國，英國，德國曾經因為「禁止女性戴面罩」立法，引發文化宗教上歧視，所以，義大利人群起戴口罩，當然引起話題，歐洲社會普遍認為，只有病人才需要戴口罩，而且既然你生病，就不應該到外面走動，在巴黎地鐵上，經常可以看到警察盤問戴口罩的人，甚至直接把旅客趕下車，如果你是第一次旅行歐洲，最好不要戴口罩，以免遇到這種局面。

這種觀念和歐洲人的健康管理有關，在歐洲，感冒不是疾病，如果你因為感冒看醫師，醫師通常建議你休息，而不是開藥給你吃，所以，很少有病人在外面亂跑，但是，亞洲人認為感冒就是生病，戴口罩保護自己，也保護別人，兩種文化差異很大。

羅馬一家口罩生產工廠說，「十年前的存貨一晚上被清空」，可見，義大利人真的怕了，但是，聯合國更擔心，一旦歐洲也被瘟疫攻破，觀光損失無法估計，更糟糕的是，人民幣也被視為瘟疫帶原者，將勾起歐洲社會歷史上對華人的恐懼，排華聲浪一旦興起，這個世界將永無寧日。

絲路貿易引爆中世紀黑死病

1348年，中世紀的黑死病也曾經造訪義大利，這場黑死病是因為陸上絲路貿易所引發，疾病的源頭是來自中國帶著病毒的老鼠，黑死病從伊斯坦堡跨海來到威尼斯，然後到文藝復興大城佛羅倫斯，詩人薄伽丘如此描述那場瘟疫，「教堂的人聚集祈禱，突然死去，屍體被丟進教堂的水井中，就像千層派一樣，屍體越堆越高，活著的人就在上面填土」，這場瘟疫造成歐洲7500萬人死亡，義大利的佛羅倫斯死亡60%。

世衛組織呼籲無須終止法義邊界，但是，歷史總是驚人相似，義大利人搶購口罩，大家真的被嚇到了。