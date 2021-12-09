梅克爾下台後，歐洲國家對中國政策已經逐漸轉向。圖／擷自公視新聞影片

被視為中共老朋友的德國梅克爾下台後，歐洲國家對中國政策，已經逐漸轉向，波海三國、捷克、斯洛伐克議員相繼來台訪問，並且表現出不輸給美國的反中行動，繼美國，紐西蘭宣佈外交抵制冬奧奧運會後，歐洲諸國如立陶宛、英、法、德也打算跟進，立陶宛因為親台，遭到中共經濟制裁，歐盟也立即還以顏色，通過法案，阻擋中共干預歐洲國家主權，並針對人權問題，對中共官員延長制裁，這是史無前例的歐洲反中戰爭。

以抗中為議題的美歐外交峰會，首次舉行，會中聚焦於中共迫害人權，以及民主國家非紅色產業鏈的建構，外媒指稱，拜登上台後，把姿勢放低，極力拉攏歐洲國家加入反中聯盟，已經看到成效，至少不像川普時代，歐洲對美國作法保持冷淡，美國抗中變成單打獨鬥，但是，使歐洲轉向原因，也不完全是美國背後推力，歐洲從中共外交戰狼身上，看到歷史上穆斯林血腥擴張的身影，這個身影就是一手持刀，一手持可蘭經的回教先知默罕莫德。

從沙漠崛起的回教，從第八世紀開始推進擴張道路，穆斯林第一目標就是羅馬拜占庭。

緊接著就是伊比利亞半島，到了十三世紀，穆斯林鄂圖曼帝國擴張範圍，從中東開始，已經來到中歐維也納、捷克斯洛伐克、巴爾幹半島，半個歐洲全部被穆斯林佔領，導致今天這些地區基回宗教衝突。

穆斯林的擴張，並不完全是宗教信仰，對歐洲國家財富及奴隸的搜刮，才是穆斯林勢力擴張主因，如同今天利用經濟銳實力前進歐洲的中共，目標不是與歐洲和平共存，而是控制歐洲，報復清朝末年，中國遭受歐洲帝國侵略的歷史仇恨，當歐洲認識這一點，才警覺對中共擴張不能冷眼旁觀。

中共在蘇聯崩解後，繼承國際共產主義道路，把全球共產主義一元化，作為努力目標，因此世界分為社會主義區和資本主義區，就好像穆斯林聖戰士，把世界分成穆斯林區和戰爭區，只要願意信仰回教，接受穆斯林治理，就變成（受保護區），否則，所有基督信仰異端，都是等待被征服的戰爭區，彎刀與可蘭經的象徵意義，也因此特別鮮明。

鄂圖曼帝國經過多場戰爭，領土不斷擴大，到二十世紀才瓦解分裂，卻在歐洲留下穆斯林文化，南斯拉夫也因為基回宗教衝突，土地佈滿血腥，最後分裂成六國兩個自治省，就是最典型例子。

中共堅持共產主義意識形態，對民主國家越來越敵意，這個國家如同納粹，正朝向帝國主義道路邁進，尤其是以大欺小的一中政策，更是非法、無理，歷史上經歷帝國悲劇試煉的歐洲國家，當然無法忍受。

捷克智庫說：所謂台灣問題，其實不是台灣問題，而是中共帝國問題，也是紅色擴張問題，反制中共霸權主義，最簡單就是推進「一台政策」，鼓勵歐洲國家與台灣建立關係，目前很多歐洲國家正在進行，使台灣站上國際舞台，就是防止台海爆發戰爭的方法。



2021.11.29 波海三國國會友台小組主席及國會議員聯合來台訪問。圖／擷自總統府flickr