美國眾議院議長裴洛西13日發表聲明恭賀蔡英文博士與台灣人民，表示美國期待強化與台灣堅實的夥伴關係，強調齊力在區域和全世界捍衛人權與人類尊嚴。大選結果顯見台灣人民選擇小英政府的「維持現狀」政策，證明「一國兩制」對台灣是一項行不通的方案。圖／取自裴洛西推特

依報載，美國眾議院議長裴洛西元月13日發表聲明，恭賀蔡英文博士與台灣人民，並表示美國期待強化與台灣堅實的夥伴關係。裴洛西表示，台灣人民對自由、人類尊嚴及民主政府投下一票，「數以百萬計的台灣人驕傲重申對自由、開放、民主社會的承諾，所有愛好自由的人們都深受啟發」。她並強調，美國期待進一步強化與台灣的堅實夥伴關係及友誼，齊力在區域和全世界捍衛人權與人類尊嚴。

裴洛西議長強調「捍衛人權與人類尊嚴」具有重大意義。查「世界人權宣言」（1948年12月10日宣布）序言第1項載明：鑒於對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權力的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎，「經濟、社會、文化權利國際公約」（1976年1月3日生效）以及「公民權利和政治權利國際公約」（1976年3月23日生效）序言第1項均載明：考慮到，按照聯合國憲章所宣布的原則，對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認，乃是世界自由、正義與和平的基礎。

保障人權中國還有長路要走

2018年12月出版《改革開放40年中國人權事業的發展進步》宣傳小冊結束語指出，「人權沒有最好，只有更好。實現更加充分的人權保障，中國還有很長的路要走，仍面臨許多困難和挑戰。」我們發現，有關「捍衛人權與人類尊嚴」現狀比較，中國比台灣落後是一項事實。

台灣此次總統大選，顯見台灣人民選擇小英政府的「維持現狀」政策，也證明「一國兩制」對台灣而言，是一項不可行的方案，CNN評大選結果：台灣人不接受中國威嚇，台灣是自由、民主、法治、人權的公民社會，台灣人要持續下去走自己國家的路，拒絕中國的侵略、併吞。