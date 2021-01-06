2021年伊始，蔡總統在臉書發文，表示要為國民帶來更多照顧，包括「顧青年、顧荷包、顧農民、顧交通」，其中，「顧青年」三個字，讓人眼睛更為之一亮，尤其，不少的青年，長期受低薪所苦，出社會的起步，即備嘗艱辛。記得巴西裔美籍學者保羅‧費爾利曾闡釋，何謂貧窮？貧窮就是因富人沒有把錢分給應該得到的人所產生的後果。因此，對於有能力、願意做事的青年，理應得到較高的所得。所以，基本工資調漲，絕對有其美意，然而，不同的青年，也有不同的需求，有些青年，他們需要機會，讓他們發揮所長，遠比調漲薪資更有意義。

其次，青年就學，關乎國家社會未來的發展。近二十年來，在全球化的浪潮下，台灣的高等教育，也有長足的進步，外籍生前來台灣留學的人數與比率也逐年上升，根據教育部統計，2018年大專校院境外學生人數計12 萬6,997人，幾乎佔全部大專校院學生人數的10%，和國際名校高比率的外籍生雖仍有差距，但已足以顯示台灣高等教育的魅力了。同樣的，2018年台灣青年出國留學，包括歐洲、大洋洲、美洲、亞太地區、亞洲地區等計68,626人，兩相比較，到我國就學的境外生人數，約為台灣出國留學人數的2倍。這樣的教育交流，有其正向的意義，亦即，台灣的高等教育，不僅為台灣培養人才，也能為其他國家培養人才。同理，我們也應鼓勵青年，趁著年輕的時候，到國外拓展視野，吸取他國大學的優點，俾他日學成返國，貢獻所學。

不應與青年學子斤斤計較

不過，有位前往香港大學念完中醫學系的青年，其在出國念書之初與期中，曾以書函請示教育部和考選部，有關其學歷採認與中醫師考照的資格問題，皆獲正面回應，惟返國欲參加考選部舉辦的中醫師考試，除依規定報名，也檢附其在香港大學所修的課程、學分、成績，並逐一列表與國內的中國醫藥大學中醫學系的課程相互對照，卻未能獲得考選部「中醫師考試審議委員會委員」審議通過，主要理由有二：（一）香港大學中醫系係六年制，與國內中醫系七年制不相當。（二）修業課程亦不相當，令人難以接受。

中醫師考試的國外學歷審查旨在客觀衡量國外大學中醫學系的人才培育與台灣的中醫學系是否屬於相同等級，並不是斤斤計較於修業年限、課程名稱、內容是否完全一致。何況，長庚醫大與中國醫大的中醫課程存在更大的差異。其實，這樣的差異，不僅是醫學教育，也是國內外各大學學院、系所的特色。此外，欲檢覈畢業生的能力與素養，最直接了當的就是准其參加考試，若未具備中醫師應有的知能，自然無法通過考試，何須在資格審查時就刷掉呢？當蔡總統提出「顧青年」的主張之際，建議應同時檢討部會是否仍故步自封，未能切實執行有利於青年發展的政策，諸如：教育部對於雙語教學，只顧編列巨額經費，大力引進外師，卻輕忽已具備雙語教學或全英語能力的台灣現成人力，讓「顧青年」淪為口號。