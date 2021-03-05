島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；

福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。

—〈福爾摩沙〉



熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；

改名安平設兩縣，台灣開基四百年。

—〈安平古堡〉

「江山亦要文人捧」，「江山」包括歷史、地理、民俗、花鳥，世間萬物有了詩，都會更美麗迷人，更有文化內涵。

像中國西湖有蘇軾寫〈西湖〉詩；寒山寺有張繼寫〈楓橋夜泊〉詩；日本「奧之細道」，有芭蕉翁寫俳句詩，都使這些名勝古蹟，皆因有詩而更出名，更吸引人。

台灣江山多寂寞，名山麗水可有詩？台灣是高山島，江山偉秀，鳥語花香，名勝古蹟多，也應有美麗的台灣詩。

2021年1月5日，承成功大學歷史系主任陳文松教授安排，我在歷史文物館，以「喜把台灣歷史寫成詩」為題，與研究歷史的博碩士師生，分享我所寫「歷史中有詩，詩中有歷史」的台灣歷史詩，並簡單吟唱。

開門見山，我第一首就寫〈福爾摩沙〉：「島孤千古不知年，天外飄來葡牙船；福爾摩沙一聲喊，世界地圖有台灣。」

第二首寫〈安平古堡〉：「熱蘭遮城牆砲堅，延平趕走紅毛番；改名安平設兩縣，台灣開基四百年。」



作者在成功大學歷史文物館，以〈喜把台灣歷史寫成詩〉為題演講。圖／作者提供

第三首寫〈赤崁樓〉：「原民賣地紅毛番，紅毛建城治台灣；原民紅毛皆已遠，赤崁城樓憶當年。」

第四首寫〈台灣平埔族〉：「福爾摩沙四百年，每遭世變血斑斑；平埔入漢渾不見，血統依舊在臺灣。」

第五首寫〈日月潭〉：「萬古山中水沙連，邵族原住水潭邊；潭中有島分日月，青山映水碧連天。」

第六首寫〈台灣高山森林〉：「百座森林百座山，百萬大樹百千年；明治神宮鳥居木，扁柏來自我台灣。」



作者在成大歷史文物館演講投影片。圖／作者提供

分享方式，是看著一張一張豐富精彩記錄歷史事件、古蹟與實景的圖片，說明一個一個的歷史故事，然後一句一句，把每一個歷史事件和古蹟，寫成一首四句的歷史詩。

這六首詩，貫穿台灣歷史四百年，從相傳1540年代福爾摩沙被葡萄牙人發現，台灣開始進入世界舞台；1624年荷蘭入佔大員港沙洲建熱蘭遮城，向平埔原住民新港社購買港邊土地，建普羅民遮城赤崁樓，統治台灣；1662年鄭成功趕走荷蘭，建立鄭氏王國，為漢人移民入墾開基，歷經清帝國、日本、中華民國統治。寫到平埔原住民漢化融合入漢人中，血統仍在台灣人身上；日月潭住高山原住民，美麗高山森林1500年扁柏，賣給日本做明治神宮大鳥居，世界各國遊客都在觀賞。

把六首詩連結起來，可說就是一首貫穿古今，波瀾壯闊，簡明生動的台灣四百年歷史詩。

這六首詩以現代華語聲韻寫作，自然順口，不拘格套，可說皆平易近人帶感情，琅琅上口有餘味。好讀好記好背，台語華語皆可吟唱，人人可親切了解吾鄉吾土四百年的台灣歷史，和更疼惜喜歡台灣島的美麗。這六首詩，有五首已收入《詩寫台灣》新書中。

很多詩歌都可以吟唱，可請人創作新曲，也可以流傳的曲子來唱。為增加趣味，我分享每一首詩，也皆以大家熟悉的歌曲，一首一首來吟唱。看著歌譜，〈福爾摩沙〉、〈安平古堡〉、〈赤崁樓〉、〈台灣平埔族〉四首，是以「恆春民謠」的曲子唱；〈日月潭〉、〈台灣高山森林〉二首，以李抱忱〈聞笛〉曲子唱。我從小不會唱歌，唱趣味而已。



自由時報前執行副社長 俞國基先生讀〈詩寫台灣〉，希望能有作曲家來把《詩寫台灣》的詩譜成歌曲。圖／作者提供

曾任台灣時報、台灣日報、美洲中國時報總編輯、中國時報總主筆、自由時報執行副社長俞國基先生，在美國時被稱為「海外第一支筆」，見多識廣，學問淵博，文學藝術品味高，讀過《詩寫台灣》之後說：「你（呂自揚）對台灣這片土地，深情款款，發自內心的感受，自然就是最佳的文學。我建議你是否可以找一位作曲家，譜成歌曲，傳唱全台？」我也是希望能邀請到有緣的作曲家，來為《詩寫台灣》的台灣詩譜成歌曲。

附記：《喜把台灣歷史寫成詩》演講影片，近日會上傳YouTube呂自揚頻道，歡迎收看。



福爾摩沙與安平古堡之歌譜，採用〈恆春民謠〉歌曲。圖／作者提供



日月潭與台灣高山森林之歌譜，李抱忱〈聞笛〉歌曲。圖／作者提供