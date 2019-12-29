被問到新莊王小姐等事，中國國民黨總統候選人韓國瑜今（29）日在電視辯論會上痛罵《蘋果日報》沒有水準，這些記者良心被狗吃掉了。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，媒體提問，韓國瑜和「新莊王小姐」的金錢往來一事，韓國瑜竟大罵，這提問完全反應《蘋果日報》這種沒有水準的媒體，大嗆「要不要問我幾歲之前還是處男，無聊 ！」

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

第二階段媒體提問，蘋果日報副總編輯蔡日雲提問，韓國瑜就任8個月就請假帶職參選，違背對高雄市民的承諾，「您個人與新莊王小姐金錢往來」，請問要如何說服選民，在當選後不會欺瞞選民、也不會違背對台灣人民的承諾？

韓國瑜說，謝謝蘋果日報的提問，完全反應《蘋果日報》這種沒有水準的媒體，他談的是大海、國家的發展、未來中華民國的前途，卻問他私生活的問題，「妳為什麼不問我初戀幾歲？妳為什麼不問我結婚前談過幾次戀愛？」。

韓國瑜痛批，自從黎智英董事長把蘋果日報、壹週刊帶來台灣，整個台灣的媒體弄得腥風血雨，八卦新聞害多少家庭失和？今天總統大選的題目還在問他私生活，「要不要問我幾歲之前還是處男，無聊 ！」，痛罵抹黑、造謠，非常沒有水準，讓他大失所望。

他說，他們在2個月前已經對蘋果日報提出告訴，他知道蘋果喜歡八卦，但只看到韓國瑜的八卦，卻沒看到蔡英文的八卦，因為怕得罪當權派，永遠兩種標準，「親愛的台灣同胞， 蘋果日報這種沒有水準的媒體，專門造謠，中傷別人的媒體，你們要用智慧唾棄他，要看不起起他，知識份子、這些記者良心被狗吃掉了」。

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