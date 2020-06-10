罷韓是罷給中共看的，接下來就是正名制憲，要做給世界看，做個真正有骨氣的台灣人。這一刻台灣人民大勝，但不能鬆懈，期待本土政權維繫已然凝聚的台灣意識，繼續戰鬥，團結打拼出一個免於受中國極權威脅的正常國家。圖／擷自民視網路新聞

韓國瑜何許人？闖王李自成之流，既非書生當然無能治國，但也別小看他，就是有能力打天下，有能力亂。厚顏狡詐，能言善道，漫天謊言，演騙純熟，驍勇善鬥，理解人性，煽動誘惑的功力，要亂是無人能比。儘管市長被罷，但唯恐天下不亂的本事不可輕忽，報復手段無所不用其極，或許才要開始。因此，中共在台統戰第一主將「韓寇」部隊的動向，國安真要更加用心。

選前中共黨機關報《人民日報》、《環球日報》還幫韓國瑜說好話，韓被罷後，央視說：「殞落的彗星，韓國瑜已跌落神壇」，光是這個跌落神壇，闖王能忍下嗎？闖王不在乎國民黨的興衰，但更在乎中共如何評價他，何以證明？在知道自己被罷的第一時間，即從容平穩的搶於國民黨江主席之前發表一場充滿仇恨的檄文演說，韓難道不知道這樣的言論有違社會主流民意？對國民黨形象而言是雪上加霜？可見他不在乎國民黨的興衰，更在意中國共產黨的對他的觀感，韓不可能忍受，中共在台主帥，被看衰為「已跌落神壇」的卒！他的檄文告訴大家他不會作罷。

流寇沒有什麼不敢做的，尤其後面有更大尾的中共流氓撐腰，韓寇將凝聚韓粉、統促、黃復興等蔣朝遺民、親中分子先綁架國民黨，再展開仇恨式的總動員，不惜魚死網破，結合黑道、親中媒體等暗黑勢力，在中共資源供給下，以收買恐嚇等手段展開更積極的統戰滲透，他或還有此能力。而政府公務系統，原就台灣意識不足，較偏中華意識的軍、警、檢調、司法等，蔡政府恐怕得更積極地強化台灣國族意識，並步步為營謹慎對抗之。而這些罷韓的年輕人們，他們的身家安全更要好好保護之，不可輕忽黑暗勢力殊死反撲。

罷韓成功是台灣意識的展現，對中國極權在台滲透的反擊，若是民進黨來主導不見得能成功，當然公民團體勢起後，民進黨公職站在民意主流方，全力協助，才能以939,090票大勝，未來要拿回「起家厝」高雄已是必然。「罷韓」一戰太漂亮，證明台灣人民和民進黨只要想做的都能努力做到。罷韓是罷給中共看的，接下來就是正名制憲，要做給世界看，做個真正有骨氣的台灣人。這一刻台灣人民大勝，但不能鬆懈，期待本土政權維繫已然凝聚的台灣意識，繼續戰鬥，團結打拼出一個免於受中國極權威脅的正常國家，天佑台灣！