日治時期日本泉哲教授指出：「台灣非屬總督府之台灣，台灣還是台灣島民之台灣。」台灣是認同這塊土地的所有住民之台灣，不是國民黨以民族主義和專制集權長期霸凌的台灣，也不可能淪為中共文攻武嚇震懾下的台灣。圖／林冠妙（資料照）

「跪不下去」是「暮鼓晨鐘」，也是「台灣魂」的「招魂幡」。更準確的說，是台灣迷失的正道精神被叫醒了的密碼，是「台灣精神」。現在，中國暗示武漢肺炎是美國軍人帶到中國，無理性又霸道和去年欺負台灣如出一轍，中國恐怕偷雞不著蝕把米，也會喚醒美國精神。

去年台灣網紅「波特王」與蔡英文總統合拍影片，卻被合作的中國平台「徐州自由自在網路科技公司」要求刪除影片，否則解約威脅，台灣年輕人不能接受單方面自以為是的威脅，寧可放棄巨額利潤的中國市場也不願意「跪下去」唾面自乾，為「中國國民黨」趨利忘義的在台教育畫下休止符。

「波特王」的這一句話太棒了：「不能稱呼自己國家的元首為總統，這筆錢不賺也罷，真的『跪不下去』」。美哉「跪不下去」可和1920年台灣留學生在日本東京創立「新民會」發行的雜誌《台灣青年》時在創刊號〈卷頭之辭〉所寫，站在第一次世界大戰之後的觀點上，以充滿感性的語調號召台灣青年奮起的一段話有異曲同工之妙：「從這種絕大的不幸當中，能得保全性命的全人類，業已由既往的惰眠覺醒了。覺醒了討厭黑暗，追慕光明；覺醒了反抗橫暴，服從正義；覺醒了摒除利己的、排他的、獨尊的野蠻生活；企圖共存的、犧牲的文化運動。你看！國際聯盟的成立，民主自決的尊重，男女同權的實現，勞資協調的運動等，沒有一項不是大覺醒所賜與的結果。台灣的青年呀！高砂島的健兒呀！還可以不奮起嗎？」

台灣魂受到國民黨壓抑

從上世紀20年代逐漸覺醒的台灣人，在1945年以後又被灌輸貪利忘義、虛妄無恥的扈從文化，把貪生怕死愛做官的「被殖民」形象發揮得淋漓盡致的台灣人，因2019年代的台灣青年，針對中國霸凌台灣自由民主，以「跪不下去」喚醒了台灣魂，不只義正詞嚴正告中共的無恥，也終結中國國民黨70年來帶給台灣的虛偽文化，台灣人終於抬頭邁向「台灣屬台灣人之台灣」的歷史正途。

上世紀20年代明治大學教授泉哲所強調：「台灣非總督府之台灣，實為台灣島民之台灣」；大正民主運動下日本開明學者明治大學校長木下友三郎反對表象的「同化主義」，以及東京神學社校長植村正久牧師指出：「同化者未必為全然化作為內地人之義」所強調「台灣就是台灣，再怎麼同化也沒有辦法成為真正的日本人」。歷史教訓了日本人和中國國民黨外來政權；台灣青年「波特王」也正告中國台灣不可欺，這是台灣青年對中共的當頭棒喝。

沒錯，台灣就是台灣，台灣是屬於認同台灣這塊土地，生長於斯的居民之台灣。日治時期的台灣，實際的統轄權雖然歸日本的台灣總督府，但正如日本泉哲教授所言：「台灣非屬總督府之台灣，台灣還是台灣島民之台灣。」台灣也不是日本同化主義所能夠改變的台灣。職是之故，當今的台灣，當然也不是中國國民黨能以民族主義和專制集權而能長時間霸凌的台灣，也不可能因中國（中共統治的中國）武力，可以文攻武嚇震懾的台灣。

中共欺騙、霸道兩手策略

只是，中國共產黨的本質是「生存與爭霸」。為了貫徹「生存與爭霸」，中共透過「欺騙」和「霸道」的兩手策略，在中共能力不足的時候，以迎合對方的價值滲透對方，在能力夠的時候，則以強力手段逼迫對方屈服。譬如對香港的一國兩制，根本上是英國還有相當實力，是對英談判的策略運用，給予英國和香港人保有法治獨特性的緩兵之計，等到時機成熟，就像現在香港的反送中，是要以強力逼迫香港屈服於中國。只是沒想到以美國為首的民主國家起來干涉，迫使中共的強制「霸道」暫時收手而已。

中共對台灣，更是把「欺騙和霸道」發揮到極致。悲哀的是台灣有一批人還在配合中共「欺騙和霸道」的奪取台灣戰略，要把台灣置於中共的「一黨專政」之下。好在台灣的年輕人當頭棒喝一句「跪不下去」，開始翻轉台灣人對中共的軟弱態度，也等於否定部分台灣人「一國兩制」的自欺欺人。這是台灣揮別混淆不清走向獨立自主的分水嶺，是台灣人起來接續台灣邁向台灣獨立的力量旅程。

中共現在操作武漢肺炎根源來自美國，從表面上看去年的台灣「波特王」事件和現在的武漢肺炎，好像是兩碼事，但中國的霸道和不講理手法都一樣。去年激起「台灣魂」，中國並沒有學乖，試著改變虛偽和霸道行為，以誠實的態度好好待人接物。這次激怒大尾的美國，若是喚起美國人對是非對錯的執著，以及捍衛美國價值的勇武「美國精神」，後果恐怕比去年激起「台灣魂」要恐怖千倍。就拭目以待吧，中國的麻煩才剛開始呢。