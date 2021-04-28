由超過兩百位多國議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）星期二（4月27日）發布影片，支持台灣參加世界衛生大會（WHA），並發起#LetTaiwanHelp（讓台灣幫忙）的熱門話題標籤，他們還指責北京將台灣排除在國際組織之外，只會給全球「製造危險的缺口」。

IPAC的影片中，包括美國眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera, D-CA）、美國共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）、歐洲議會議員米里亞姆·萊克斯曼（Miriam Lexmann）、英國前保守黨議員伊恩·鄧肯·史密斯爵士（Iain Duncan Smith）、澳大利亞參議院外交事務國防及貿易委員會主席基欽（Kimberley Kitching）等人在內的國際政要輪流發言，稱讚台灣是全球抗疫的典範。

他們在影片中說，台灣在對抗新冠疫情中成為全球典範。在疫情高峰期間，台灣捐贈大批急需醫療物資供應多國之需。台灣也為全球公共健康作出過卓越貢獻，在肺結核疫情和埃博拉病毒流行時，台灣也都有伸出援手。」

這些成員在影片中說，北京當局一直在設置重重關卡，阻撓台灣加入世界衛生組織，出席世界衛生大會。台灣被擋在世界衛生組織的門外，不僅影響到2300萬台灣人民的健康福祉，也讓世界無法獲取台灣的成功抗疫經驗。新冠全球大流行證明，疫情無國界。將台灣排除在國際組織之外，只會給全世界聯合製造危險的缺口。中國不能無休止地將世界衛生健康問題政治化。

他們呼籲世界衛生組織邀請台灣參加即將舉行的世界衛生大會，「是時候開始#LetTaiwanHelp了。」

與此同時，美國韓裔共和黨聯邦眾議員金映玉（Young Kim）也在自己的推特上發布影片，聲援台灣。

她說：「我們一次又一次看到台灣參與世界衛生安全問題所帶來的益處。台灣幾十年來一直迅速有效地應對公共健康危機，特別體現在過去的一年，不僅遏制了疫情在台灣境內的傳播，還向其它國家捐贈防護用具和物資。」

她宣布加入#LetTaiwanHelp的活動，稱台灣的參與是惠及世界的事情。此前，她還在國會提出了一項由70多個兩黨議員共同發起的法案，以恢復台灣在世衛組織和世界衛生大會的觀察員地位。

上個月，IPAC成員會見了台灣外交部長吳釗燮，隨後發表了一項聲明，承諾深化與台灣的友誼和夥伴關係。去年11月，IPAC發表聲明，呼籲台灣參加世界衛生組織的所有會議、機制和活動。

IPAC於2020年成立，是一個國際跨黨派的議員小組，致力於改革民主國家對待中國的方式。其成員橫跨5大洲19個國家，囊括包含歐洲議會在內共20個地區的議會超過200名成員。他們一致贊同民主國家必須保持其政治制度的完整性，建立和維持一個支持人類尊嚴的自由、開放和以規則為基礎的國際秩序。

IPAC不僅支持台灣參與世衛大會，並在去年底中國制裁澳大利亞葡萄酒時，組織各國議員發起「全球買澳洲葡萄酒運動」，拒絕中國霸凌。

今年3月，該組織網站的伺服器曾受到駭客攻擊而一度被關閉9小時，該組織表示，攻擊顯然來自中國。

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