詹淑雅是國內少數擁有馬術治療證照的物理治療師，她在機緣下接觸到馬術治療，使她決心至國外考取專業證照，投入馬術治療的學術研究。從自身經驗與實際個案探討，讓更多人獲得幫助並瞭解馬術治療的成效。。圖／林冠良

大學畢業時，詹淑雅剛要以物理治療師身分踏入社會，因緣際會在擔任志工的過程中，接觸到協助腦性麻痺個案學習走路的馬術治療，她抱持著與自身物理治療專業結合的想法，投入馬術物理治療的行列。

物理治療專業 融合馬匹知識

人稱「阿雅老師」的詹淑雅，雖然畢業自物理治療系，但她提到馬術治療的範疇，其實包含物理治療、職能治療、語言治療以及心理治療等多元領域，當初要將自身專業與馬術治療結合，也是花了一番工夫。

「以前物理治療師總想著把室內治療方式照搬到馬背上使用，但因為對馬匹並不熟悉，不僅有摔馬的風險，馬也可能因此受傷。」當時觀察到這種狀況的她，決定先從最基本的學起，舉凡進馬場要做的事都盡量去做，像是清理馬廄、幫馬刷毛等，就是希望自己對馬有更深刻地瞭解。



在馬場熟悉並瞭解馬的習性，有助於協助進行馬術物理治療。圖／林冠良

復健結合實務 精進學術成果

這段努力沒有白費，她在馬場打下的基本功，不僅幫助她順利考取美國馬術治療的證照，在考照時也曾因為幫馬刷毛的動作十分熟練，讓國外教練為之驚嘆，時至今日這個插曲仍令她印象深刻。

正式取得證照後，詹淑雅沒有因此自滿，為了證實馬術在物理治療上的確有所成效，她攻讀研究所，以自身的馬術治療經驗，撰寫多篇學術文章。在馬場的16個年頭，她接觸的個案有8成都是腦性麻痺的患者，在行走上往往較為緩慢、也比較困難，但透過在馬背上感受馬匹步伐，適度地刺激個案的骨盆位移，在下馬的短暫時間內，個案通常都能走得較為穩固。



詹淑雅（左4）正藉由馬背上的套環傳遞，讓個案學習四肢的運用。圖／林冠良

強力後援協助 傾力陪伴個案

詹淑雅強調，馬術物理治療並非靠一己之力就能完成，尚需仰賴背後堅強的馬術教練團隊。有好的教練，才能細心地照顧馬匹，訓練馬匹熟悉物理治療師所設計的馬術治療；在馬場上也需要有教練牽著馬匹前進，物理治療師才能引導個案進行物理治療，「教練顧好馬，物理治療師才能顧好人。」她笑著這麼說。



除了利用馬的步伐幫助個案學習走路，詹淑雅也會運用教具進行物理治療。圖／林冠良

有著信賴的團隊，她更能傾注她的心力，全心全意地對待每個個案。「有些個案來到這世上的時間並不長，更有大半的時間都花在馬場做治療，能以馬術物理治療師的身分，陪伴他們走過生命的一大段時間，是件很美好的事情。」對詹淑雅來說，接受治療的個案都有自己一段與生命奮鬥的故事，他們在馬背上努力的身影，也深深地鐫刻在她的心裡。

※本文轉載自《桃園誌》No：65