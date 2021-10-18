獨裁政權更替，必需經過殘酷權力鬥爭，而民主政權更替，來自制度設計和理性問責，這條政治上分隔界線，卻因為藍色政客在台灣國會實施「問政就是鬥爭」的焦土策略，而變得模糊。

立委鄭麗文對蘇揆的質詢，目的是鬥爭，不在質詢，用一句台灣話：「仗著立委免責權來亂的」，因為她很清楚：台灣不會主動發展核武潛艦，馬執政時代的發展核子潛艦議題，已經是過去式假議題，過去，小蔣時代發展核武遭到美國阻擋，功虧一簣，現在，從客觀條件來看，台灣更不可能發展核武，除非美國同意，基本上這是一個左右為難的問題，更是語言陷阱，所以蘇揆以模糊方式回應，答詢內容四平八穩，卻因此沒有跳進藍色陷阱，引起另一波誰會投降的口水戰。

其實，在戰爭壓力下，戰敗投降並不可恥，有很多人甚至未戰先降，明的，暗的，早就投奔老共懷抱，以居住北京為高尚，或成為在台侵略者協力者，或所謂自乾五，為中共惡行擦脂抹粉，比起投降更可恥的是擁抱獨裁，放棄民主，甚至自願成為獨裁的走狗。

二戰時期的法國第三共和，就是例子，1940年，法國陸軍馬其諾防線，在德國納粹鐵蹄下，堅守六週後潰散，法國國會開始討論投降，或者離開法國籌組流亡政府，最後，支持投降佔多數，法國終於成為納粹傀儡政權，並且把首都遷往法國南部的維琪，史稱維琪政府。

同一個時期在納粹鐵蹄下，兵敗不只法國、挪威、盧森堡、荷蘭、比利時，都同樣軍事失敗，但是，只有挪威和法國沒有組織流亡政府，挪威投降的原因是用傀儡政權維持民主和保護人民，這一點和法國有很大不同。

當然，納粹鐵蹄下，也不是所有法國人都選擇投降，內政部長曼德爾拒絕投降，離開政府自組地下反抗軍，戰爭部次長戴高樂則逃亡英國，自組流亡政府。1944年，曼德爾被納粹逮捕後遭到槍殺。

法國人以二戰投降歷史為恥

但是，法國人以二戰這段歷史為恥，並非因為維琪政府選擇投降，而是維琪政府拋棄民主，籌組傀儡政權的副總理拉瓦爾，把法國戰敗歸咎於法國的民主制度太爛，甚至歌頌納粹法西斯主義好棒棒，認為法國應該向德國學習。

維琪政府成為納粹狗腿，抓捕地下反抗軍，這還可以自圓其說，奉命行事，可是，更不堪的是支持納粹宣揚的反猶太主義，自己成為種族岐視的人權迫害者。

1945年終戰，納粹倒台，清算日子終於來到，維琪領導人貝當元帥，以過去戰功抵過，得到特赦，從此戰爭英雄變成狗熊，拉瓦爾以叛國罪，被判處死刑，當年，很多法國文人充當納粹走狗，為納粹宣揚，也分別判刑，這是一段法國人最不願意記憶的歷史。

法國歷史同樣在中國上演，國共內戰時期，國民黨兵敗如山倒，不是解放軍厲害，而是國軍在厭戰下棄械投降者眾，這些降將降兵，最後成了韓戰砲灰，僥倖生存者，仍然逃不過一波又一波反右鬥爭，這些投降歷史不遠啊，可惜國民黨似乎失去記憶。

對國民黨來說，曾經的反共大業，已經遠去，在「我們都是中國人」洗腦下，越來越多藍色政客擁抱獨裁，是誰在最後關頭會選擇投降，我想：只有時間可以檢驗。



法國維琪政府被法國人引以為恥的原因是他們拋棄民主，支持納粹宣揚的反猶太主義，自己成為種族岐視的人權迫害者。左起：貝當元帥、拉瓦爾。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成