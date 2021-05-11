李成興，1924年出生於日治時代高雄，高雄中學畢業後隻身負笈日本名古屋藥學專門學校就讀。1944年任職日本文部省囑託化學研究員，在學校生藥學教室培養黴菌，從事製造盤尼西林注射液之研究，並於愛知縣鳴海診療所擔任藥局主任，是日治時代少見的台灣人藥學人才。二次大戰結束後，1946年李成興返回故鄉高雄經營藥局，並擔任高雄工業職業學校化學老師，後也曾於1981年起在高雄醫學院藥學系兼任教職數年。

李成興親眼目睹1947年228事件的大屠殺經過，當年3月6日接到鹽埕區公所通知，他代替做里長的父親前往市府，彭孟緝下令軍隊前往包圍市府並開槍掃射，一時眾人紛紛逃避不及被槍殺，幸好李成興衝出市府跳入愛河，冒死游泳逃離現場，當時之驚嚇及恐怖情景令其終生難忘，到了晚年才寫出〈台灣老人經驗實錄（2006.10.11）〉對台灣人的命運和民主、自由、人權有很深刻的盼望！

李成興對書法下了很大功夫，他認為寫書法可靜心、養氣，培養「書道哲學」，他曾於台灣區第一屆書法比賽得獎，也曾參加中日親善書法展獲獎。

李成興是戰後台灣藥界的前輩和長青樹，親身體驗了各種不同藥學領域的經歷，也參與了台灣藥界現代化、法制化、國際化的不同過程，在業界被譽為長青樹和大老是實至名歸！