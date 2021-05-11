李成興，1924年出生於日治時代高雄，高雄中學畢業後隻身負笈日本名古屋藥學專門學校就讀，在校成績優異並擔任班長，畢業時為全校第二名。1944年任職日本文部省囑託化學研究員，在學校生藥學教室培養黴菌，從事製造盤尼西林注射液之研究，並於愛知縣鳴海診療所擔任藥局主任，是日治時代少見的台灣人藥學人才。二次大戰結束後，1946年李成興返回故鄉高雄經營藥局，並擔任高雄工業職業學校化學老師，後也曾於1981年起在高雄醫學院藥學系兼任教職數年。
李成興是戰後台灣藥界的前輩和長青樹，他自1953年起至1995年止，四十二年期間歷任台灣省藥師公會、中華民國藥師公會全聯會，以及高雄市藥師公會的理事、監事、常務理監事、理事長職務不曾中斷，對台灣藥界發展盡心盡力，他曾任高雄市第十三、十四屆藥師公會理事長及第十四、十五屆台灣省藥師公會理事長，任期內協助政府公布實施「中華藥典國民處方選集輯」及「藥師法」修訂公布施行，他也擔任過中華民國藥師公會全聯會「藥物安全研究委員會」召集人，「法規研究委員會」副召集人、《藥師周刊》發行人、《藥學雜誌》編輯委員、「中藥研究委員會」輔導，又在高雄市開業藥局三十年，幾乎可以說親身體驗了各種不同藥學領域的經歷，也參與了台灣藥界現代化、法制化、國際化的不同過程，在業界被譽為長青樹和大老是實至名歸！
李成興親眼目睹1947年228事件的大屠殺經過，當年3月6日接到鹽埕區公所通知，要里長到高雄市政府開會（今愛河邊高雄市立歷史博物館），他代替做里長的父親前往市府，發現有市參議員、里長及地方人士多人聚集在聊天，等候前往壽山會見要塞司令彭孟緝的市長、參議員及市民代表回來開會，沒想到彭孟緝下令軍隊前往包圍市府並開槍掃射，一時眾人紛紛逃避不及，許多參議員及里長當場死亡（許秋粽參議員、王石定參議員都當場被槍殺，許秋粽用自己身體掩護兒子許國雄牙醫師逃過一劫），幸好李成興衝出市府跳入愛河，冒死游泳逃離現場，當時之驚嚇及恐怖情景令其終生難忘，到了晚年才寫出〈台灣老人經驗實錄（2006.10.11）〉對台灣人的命運和民主、自由、人權有很深刻的盼望！
李成興對書法下了很大功夫，從就讀公學校（小學）二年級起不斷練習各種不同字體的書法，他認為寫書法可靜心、養氣，培養「書道哲學」，他曾於台灣區第一屆書法比賽得獎，也曾參加中日親善書法展獲獎。他喜歡帶孩子參加各種運動，並說「書讀好，球也要打得好」，他還喜歡畫畫和音樂，讓家人感受到老藥師的「快樂生活哲學」，85歲時他被藥師公會推薦當選為高市模範父親，他五個子女當中有三位行醫、兩位當老師，2013年李成興因肺癌逝世，享年90歲，他對台灣藥界做出美好的貢獻！
李成興書法。圖／陳永興翻攝提供
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
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