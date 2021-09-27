加拿大外交部長馬克·加諾（Marc Garneau）週日表示，在與中國關係正常化問題上，加拿大「睜大了眼睛」。兩天前，一名華為高管在溫哥華被軟禁近三年後獲釋。

華為科技有限公司首席財務官孟晚舟於星期五與美國檢察官達成協議，結束銀行欺詐案後，飛回了中國。這導致她在加拿大法庭上的引渡戰被取消。

孟晚舟飛回中國後不久，被中國當局拘留的兩名加拿大人康明凱和斯帕弗被北京釋放。

加諾告訴加拿大的CBC新聞，政府現在對中國採取四重方針：「共存」、「競爭」、「合作」和「挑戰」。

他說，加拿大將在貿易等問題與中國展開競爭，在氣候變化問題上與中國合作，同時挑戰中國對維吾爾族、西藏人和香港的待遇，就像過去渥太華所做的那樣。

加諾說：「我要說的是，我們的眼睛是睜得大大的。我們已經說了一段時間了。只要兩名邁克爾被拘留，就沒有與中國建立關係的道路。」

加拿大總理杜魯道在經歷了激烈的選舉後於上週一贏得了第三個任期。他在2015年成為總理後，在他父親1970年成功與中國建立外交關係的基礎上，誓言要改善與中國的關係。

但即使在孟晚舟被捕之前，加拿大對中國人權立場的一再質疑也讓北京感到惱火，兩國也沒有走得更近。

中國一直否認孟晚舟的引渡案與拘留兩名加拿大人之間存在任何關聯，但加諾表示，「兩名邁克爾的立即回國」以「非常直接的方式」將其與孟的案件聯繫在一起。

加諾說，他幾週前就聽說了延期起訴協議（DPA），該協議為兩人的回歸打開了大門。

加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）否認華盛頓將釋放康明凱和斯帕弗作為解決對孟的指控的條件。

希爾曼告訴加拿大電視台CTV：「絕對不是。DPA和對孟女士的指控的解決是一個完全獨立的過程，而且它正在進行。」

加諾還表示，他認為康明凱和斯帕弗的回歸時間與聯邦選舉無關。

「我想事情就是這樣發展的。」