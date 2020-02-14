疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣希望接回滯留武漢民眾，已提供121名亟需返台名單且整備醫護、班機，隨時可執行任務，無奈中國拖延不合作。圖/擷取自疫情中心直播

滯留武漢民眾盼返台，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，台灣方面希望接回滯留武漢民眾，已提供121名亟需返台名單且整備醫護、班機，隨時可執行任務；但中國拖延、不合作，對中方堅持無法理解，高度遺憾。

陳時中說，武漢當地出現社區群聚感染現象，滯留武漢的國人相當心急，我們也很急，接回滯留台商的安排，自始至終以防疫優先，優先接回弱勢、疾病患者。

陳時中表示，第一次洽談包機的過程，當初表明希望弱勢優先，且我國可以派醫護人員與檢疫人員作好登機前檢疫，並在航程可以照顧我國民眾。航程中給予充分醫療照顧，為了達到這個目標，我方表示派華航接機，但中方堅持要安排東航，並一再保證一定會完成檢疫，並以防疫優先。

陳時中指出，由於中方的保證，我方才勉強同意，沒想到第一班包機，出現發燒個案且被確診，顯示中方根本沒有達成承諾。我方與中方目前持續溝通，考量中國方面防疫事務繁重，互助防疫第一原則，我方除堅持運輸相關原則，也提供 121位急需返台國人名單，並明確表示派華航執行任務，華航已經做好規畫，籌組12位防疫人員，協助屆時的檢疫。

陳時中強調，華航班機醫護防疫人員編組，已經做好防檢疫醫療知識，計畫完成整備，隨時可以執行第二班包機，不過現在溝通的狀態，中方仍拒絕合作，堅持要東航執行任務，由於首班包機的流程問題重重，若是尋第一班包機模式進行，將會有防疫漏洞。

陳時中無奈指出，中方各種理由拖延、不合作，堅持以東航首次包機的方式執行，但如果還是依循這樣模式，會增加滯留武漢民眾承擔的風險。對於中國的堅持無法理解，也高度遺憾。