2019年香港6月起一再發生的示威事件，更證明所謂五十年不變的一國兩制，完全是騙人的。圖為2019年6月反對逃犯條例修訂草案遊行，攝於金鐘軍器廠街口，望軒尼詩道。擷自維基百科，公有領域

樂克凜指出中共承諾不可信。國共早已多次談判過，均不信守承諾：第一次國共合作是1923年，孫文與蘇聯派到中國領導中共的共產國際代表越飛簽下「孫越宣言」協議，達成了「共同努力追求中國統一」與「國共合作」等的共識，共產黨員以個人身份加入國民黨，並宣稱共產主義不適用中國。蘇聯還承諾不會在中國進行共產革命、無意讓蘇聯軍隊繼續留駐外蒙古等。結果在國民黨打下南京後，中共就在南京搞破壞，蔣介石後來發動「清黨」，才把國民黨搶回去。第二次1945年的重慶談判，是一個旨在結束國共分裂局面，建立民主政權而發表的重慶談判 會談紀要，簽定於1945年10月10日。內容主要包括長期合作，以和平、民主和團結為基礎，堅決避免內戰，建設獨立、自由和富強的新中國，徹 底實行三民主義。但「和平」不到一年後，國共內戰就正式全面開打了。

第三次和平協定，是1949年在北平的國共談判，國民黨已面臨著大半江山都失去，自己隔著長江試圖要來個兵臨城下的「和平收場」，試圖洽簽《國內和平協定》。中共倒是再度充分運用了時間，利用「和談」名義向外界製造有利自己的輿論，並為發動「渡江戰役」爭取到了準備時間。而國民黨最終決定拒簽。共軍在隔日就開始發動總攻擊，國民黨就這樣一路敗、一路退到台灣。

其他的還有一大堆，例如，在台灣的國民黨與中國簽署了《海峽兩岸民航飛航安全與適航合作協議》，但中國片面操作「M503航路事件」的時候，根本連台灣的飛安與國安都嗤之以鼻，遑論還顧及協議本身呢！《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，但至今已經有超過434名台灣人依電信詐騙罪嫌被送到中國，而北京則只顧著要藉此宣示「台灣人也歸中國管」！才沒在跟你什麼「合作打擊犯罪」或「司法互助」。

也有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，但在中國的非洲豬瘟疫情持續失控之下，中方足足「已讀不回」了台灣長達半年，完全沒依協議內容對台灣善盡通報之責。還有那個《海峽兩岸食品安全協議》也是被簽完後就拋諸腦後，被驗出豬瘟病毒的中國製肉品被持續透過網路購物等渠道溜進台灣，然後中國政府還在那邊鬼扯「防疫完善」與「都是台灣在炒作對立」！

2019年香港6月起一再發生的示威事件，更證明所謂五十年不變的一國兩制，完全是騙人的。 連國民黨主席吳敦義都表示，從香港的「反送中運動」發生，而且越演越烈，就知道中國對港、澳實施所謂「一國兩制」都是虛言。

1984年12月19日中英簽署關於香港前途的聯合聲明（1985年5月27日互相交換批准書，並向 聯合國秘書處登記，1997年7月1日英國將香港交還給中國行使主權）暨其後制定的基本法，在「一國兩制」的原則下，香港本身的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」。2017年6月30日，香港回歸20周年，中共外交部發言人陸慷在例行的記者會上表示，「《中英聯合聲明》作為一個歷史文件，不再具有任何現實意義，對中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。」

同日，英國外交及聯邦事務部發言人反駁，強調《中英聯合聲明》至今依舊有效，因當初已向聯合國秘書長登記，它是「具有法律拘束力的條約」。

這次中美貿易戰，一開始也是雙方講好，但中國就在要簽約的前夕，突然不簽而引起的。（中方不簽的原因是有可執行的監督機制，一旦美方認定中方違反承諾，就可單方面對中國徵收懲罰性關稅，而中方不得對美方徵收報復性關稅。由於中方未來一定會違約，又有監督機制，當然不能簽。）

因此，如果有人要與中共簽和平協議，顯然是大有問題，自找死路。



2019年6月9日香港反送中運動，灣仔富德樓外牆展示的標語直幡。圖／擷自維基百科，公有領域

※本文轉載自《中共，你們欺負台灣人還不夠嗎?》（2020.11前衛出版）