「2022台灣燈會在高雄」最具視覺震撼的平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」2月1日起至2月28日於愛河灣主場棧伍庫展出。由全球領先半導體封裝與測試製造服務的「日月光集團」與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創以AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音。

高雄市政府文化局表示，「2022台灣燈會在高雄」以防疫為優先考量，運用智慧科技升級燈會防疫措施，採取燈會碼實名制預約看展。民眾可事先以手機上燈會智慧防疫平台註冊燈會碼，便可進行燈會平行展「千手光劍-機械手臂光之展演」的預約，自2月1日起，每天上午10點到晚間22點，20分鐘為一個場次，一面控制人流與一面落實實名制，利用燈會智慧防疫平台預約，方便、安全、省時，讓民眾落實防疫、安心看展。

高雄市政府文化局同時表示，這是一場由機械手臂擔任主角的無人展演藝術，機械手臂沒有生命，卻可以運用人類智慧，創造更多的可能。這次燈會特別感謝在地科技大廠日月光集團提供24支六軸機械手臂，與強大的技術團隊，開創智慧科技與藝術創意的結合。而工程師們個個化身為藝術家，搭配藝術策劃團隊，透過程式撰寫將藝術創作的想像，轉換成程式語言控制機械手臂0秒差呈現。在高雄打造全台首創動感光影科技展演，展現AIoT的人工智慧整合力，讓生產線自動化工業設備成為展演主角，上演猶如千手觀音般的奇幻聲光秀。

展演創意團隊「FREES」表示，策畫靈感來自於《星際大戰》(Star Wars)中的世界觀，象徵絕地能量的光劍(Lightsaber)由可編程旋轉的LED燈管(Rotating LED Tube)以DMX訊號遠端控制，結合音樂與搭配燈光的色彩變化，透過六軸機械手臂的迴旋、起伏，營造彷彿真人揮舞著光劍的動態效果，呈現多層次的視覺畫面。

負責展演音樂總監的柯智豪老師，曾獲金曲獎及金鐘獎肯定，其作品無數且質量俱佳，創造力豐沛涵蓋劇場、戲曲、電視、電影、專輯及演唱會等領域。本次以台灣民俗技藝裡知名的戰鼓音樂為元素，創作出結合科技、電音、傳統技藝文化的「光劍擊鼓」，將機械的動感與光劍的能量發揮到淋漓盡致。