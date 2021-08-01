來到角板山公園下的森鄰水岸，一探復興原鄉之美。圖／森鄰水岸提供

卸下生活沉重的包袱，沿著蜿蜒山路緩慢前行，一幕幕景色映入眼簾，串聯成一齣自然劇場。頃刻之間，別具特色的私房餐廳出現在山水美景中，讓人情不自禁地踏尋秘境美食。

「森鄰水岸」坐擁角板山最高處，在原鄉秘境之中，不只鳥瞰溪谷吊橋，更一覽青山綠水，在音樂歌聲環繞下，一品異國與在地料理的雙重饗宴，享受愜意時光。「尼爾瓦特」與石門水庫比鄰而居，隱身於自家庭園別墅，遠眺波光粼粼的水面，明媚的陽光透過落地窗灑進桌上的餐點，與食材光譜交疊出迷人的味覺盛宴。

森鄰水岸 在地契合 沉浸自然原貌

悅耳音樂聲不時傳來，交織著抒情、搖滾、鄉村等不同風格的歌曲，迴盪在山谷間。順著歌聲的牽引，來到一棟美麗的木屋前，輕輕拉開「森鄰水岸」的大門，一排排木製桌椅整齊地排列，空氣中瀰漫著原木淡淡的香氣，牆上貼著一張張照片記錄著森鄰水岸開業17年來的點滴故事，其中一隅擺著音響、麥克風與keyboard，定時由老闆Michael或駐唱歌手，用歌聲熱情歡迎遠道而來的客人。

來到戶外區域，放眼望去，大漢溪水彎流，盡覽溪口台地、新溪口吊橋。為讓遊客能夠真正地放鬆，領略大自然的四季風采，Michael在裝潢選材上，也與在地契合，「這裡的一草一木、一磚一瓦，都是我的心力。」正如店名「森鄰水岸」一樣，在水岸邊被森林覆蓋，訪客可以隨意選擇喜歡的座位，在大自然的懷抱中，用味蕾漫遊異國料理。



森鄰水岸以原木為主要裝潢，展現對自然初始的崇敬。圖／森鄰水岸提供

獨門醬汁 享用多元異國風味

擁有多年西餐廳料理及營運經驗的Michael，回到家鄉後，因應當代餐飲趨勢的轉變，森鄰水岸兼備中西式餐點，可以一次享用多種異國料理。為了凸顯料理食材的風味，兼具老少咸宜的口感，Michael在醬汁調配上下了一番功夫，再搭配水煮蔬菜和愛心造型白飯，打造森鄰水岸專屬獨特主餐，深受饕客喜愛。

翻轉坊間常見的「紐奧良烤雞腿」口味，除了加入酌量辛香料、醃漬入味的雞腿肉、帶有些許辣度的軟嫩雞肉，再淋上清香的柑橘醬汁，讓重口味料理反而在唇齒之間綻放一股酸甜爽口的氣息。「碳烤香草豬肋排」選用肉質飽滿的豬肋排，結合乾燥與新鮮義式香料醃漬後燉煮，最後再經火烤鎖汁，充滿醬色的豬肋排讓人看了食慾大開，隨手一切骨肉分離，大口咬下即是香嫩多汁的美味。



搭配香甜柑橘的「紐奧良烤雞腿」，將雞肉辣度中和得恰到其分。圖／Taoyuanother提供

清幽慢食 開拓地方料理

亞洲料理也是不可錯過的好味道，「泰式檸檬魴魚」選用無刺無骨的魴魚，與店家自製檸檬醬汁一同烹煮，兩者巧妙地結合，再佐以紅蔥頭、蔥絲、蒜末、辣椒及檸檬片等配料點綴，魚肉充份吸附了醬汁，肉質細緻且入口即化，還有酸甜略帶辣的滋味。具有泰雅族血統的Michael也將原住民族傳統料理帶給大家，「岩烤山豬肉」以原民特色香料的馬告醃漬山豬肉一天，火烤後灑上胡椒粒、洋蔥、蔥絲及辣椒提味，口感微辣不嗆，超級下飯。



「泰式檸檬魴魚」的酸甜滋味，最適合在夏日品嚐。圖／Ling's 美食x幸福遊提供

主餐後，不妨來點輕食點心或咖啡茶類，搭配美景氛圍，增添甜蜜滋味。森鄰水岸在地深耕多年，用心經營餐廳的每個角落，帶給客人舒適的用餐環境，並打造自在氛圍，「客人來這裡，吃東西慢慢享用，把步調放慢，好好感受大自然的美好。」



「碳烤香草豬肋排」加入義式香料烹調，皮脆肉嫩，醬汁香氣濃郁。圖／遇見天使Angela提供

尼爾瓦特 自宅改造 分享悠然靜謐

與山光水色美不勝收的石門水庫為鄰，簡約現代的獨棟建築佇立，沿著綠樹草皮圍繞的歐式庭園，走進清幽又靜謐的「尼爾瓦特」。餐廳環境結合工業風裝潢，營造出寬敞明亮的空間，咖啡機傳出清脆的磨豆聲，伴隨著咖啡的香氣四溢，選個

靠窗位置，欣賞依山傍水的景色，或是抱一本書，享受午後的悠然，讓人頓時揮去疲憊感。



從尼爾瓦特向外遙望石門水庫，享受日常的悠然靜謐。圖／林冠良

「無論是咖啡、餐點、裝潢，都是我們非常喜歡、想要分享給大家的。」老闆小賴對咖啡充滿熱忱，將自宅改造成咖啡廳，不僅把室內稜角磨平，也運用木製地板打造圖書基地，讓客人來到這裡完全沒有壓迫感，靜心品味美食與美景的純粹。



圖書區擁有豐富藏書，不妨坐在木製地板，來場書香饗宴。圖／林冠良

堅持原味 追求營養均衡

尼爾瓦特堅持呈現食物的原味，在料理烹調上，追求天然無負擔。主廚套餐分為彩虹飯和早午餐，除了肉類主食，配菜各有不同。「大阪燒豬排彩虹飯」以白米、薑黃與黑米為飯食組合，搭配紅椒、蘆筍、玉米筍、木耳等7至8種當季食材，宛如彩虹色系鮮烤蔬果，讓人攝取營養均衡。大阪燒豬排將剛炸好的豬排淋上黃芥末沙拉醬、鋪上柴魚片，柴魚片一碰到熱氣就像是跳舞般搖擺，也讓豬排口感具有層次性，多了清爽的日式和風味。



彩虹飯帶來視覺與味覺的雙重饗宴。圖／林冠良

「蒜香雞腿排早午餐」將去骨雞腿排下鍋油炸至外皮酥脆，卻保有雞肉的軟嫩多汁，輔以些許香蒜調味，適中而不嗆，口感之中增添馥郁香氣。早午餐搭配軟法麵包、生菜沙拉與脆薯，擺盤內容豐富，其中軟法麵包散發起司味，外層酥香且內層蓬鬆，用手輕撕麵包，酌沾雞汁或配上特製沙拉醬，都能一品簡單食材所帶來的驚艷。



以料理方式鎖住食材原味，並打造豐富營養均衡的組合。圖／林冠良

細膩品茗 午茶引領味覺

完食別急著離開，到2樓的圖書區，拿一本書坐在木質地板或靠窗座位，讓午茶與書籍來場邂逅。來到尼爾瓦特，客製化手沖是必備的風味體驗，小賴對手沖咖啡的堅持，轉化成咖啡知識的推廣，期待能讓更多人愛咖啡、懂咖啡。從PWN曼特寧、耶加雪菲、肯亞AA或艾利達莊園中，挑選一款有興趣的咖啡豆，進而選擇濾杯及沖煮方式，口感清爽或圓潤、風味明亮或厚實，也能交給專業咖啡師引領味覺。



喜愛咖啡的人，絕對不能錯過客製化手沖的風味體驗。圖／林冠良

喜愛茶飲的人可選擇來杯「台東鹿野紅烏龍」或「英國Whittard花果茶」，嗅聞細緻的茶香變化，品味悠遠的茶韻特色，感受自然原味的甘甜。甜點則是和手工專門店合作，從檸檬塔、蒙布朗等塔類，到伯爵生乳酪、生乳捲限量供應。在以NEAR WATER音譯命名的尼爾瓦特，享受恬靜的湖畔風光，讓人在緩慢的步調中，品嚐餐點好滋味。

※本文轉載自 《桃園誌》No：73