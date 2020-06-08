台灣早就沒有疫情，還罩不離口，令人無法理解的。這或許是為什麼台灣沒有在別國的開放名單的原因：台灣官方的數據成果與政府的作為跟與民眾的反應是不一致的（inconsistent）。不一致的證據，在科學上等於是無效的證據。圖為2020.06.05 蔡英文總統接見「英國在台辦事處代表唐凱琳」。圖／擷自總統府flickr

近日媒體報導日本、希臘、紐西蘭、澳洲等國對外解封，都沒把台灣列入第一波名單中，一時間議論紛紛，以台灣自稱或號稱防疫的模範生，為何會這樣呢？有人認為這一定是政治問題，是中國的介入施壓所致； 有人認為是不對等引起的，至少日本的情況可以如此解釋； 疾管局蘇益仁前局長也提出他的看法：他認為台灣只針對確診接觸等高風險採檢，這樣的模式無法證明社區內沒有無症狀感染者，所以科學上無法過關。

個人了解蘇前局長的說法，但並不同意。其實更深入的分析，是有科學證據證明台灣社會現在已經沒有無症狀感染者了，前提是你相信官方的數據。如果因為台灣的採檢模式，社區出現漏網的無症狀感染者，被此人或這些人感染的人不可能全部都是無症狀感染者。而在下一波的感染者呢？也就是說，不用很久，台灣的醫療體系就會出現有症狀感染者，甚至發生大流行。所以雖然台灣的採檢模式有可能出現漏網的無症狀感染者，在「夠久或這麼久」沒出現感染病例的情況下，自然就證明台灣社區已完全沒有感染者—不管有無症狀。我想50幾天已經夠久、太久太久了。

那為何台灣沒有在他國解封名單？以下提出我的看法和論述。

陳時中部長說沒有國家會不相信台灣的檢疫資料，是這樣麼？那台灣的政府相信自己的檢疫資料與防疫成果麼？台灣的人民相信政府的檢疫資料與防疫成果麼？在我看來答案都是否定的，至少從行為上來判斷是這樣的。如果政府相信自己的數據與成果，為何在已經30、40、50天沒有本土病例後，還是這個禁、那個禁，沒戴口罩還是這裡不能去、那裡不能去呢？這些管制措施的科學依據是什麼呢？政府的行為不是否定自己的防疫成果麼？還是政府有什麼難言之隱？這樣的防疫措施是沒辦法被理解的，也是與宣稱的防疫成果不相稱、不一致的。紐西蘭據說下週要解除管制措施，大家可以去查查人家是多久沒有新病例就可解封了。

人民對防疫成果似有保留

而台灣人相信政府的檢疫資料與防疫成果麼？如果信，為何大部分的人不論到哪都戴著口罩，即使在號稱已經50天沒有本土病例後呢？這不是反智與反科學嗎？還是大部分的人其實是不相信政府宣稱的防疫成果，只好每天繼續戴口罩自保？台灣這種無處不罩、無時不罩的情況可是上至政府高官（含衛福部官員）下至一般老百姓，在號稱50幾天沒有本土病例後 ，這不荒繆麼？昨天（6/5/2020）有個有趣的新聞，英國駐台代表至總統府拜會蔡總統—英國政府被中國逼得也打起台灣牌了！不過這裡關注的不是國際政治，而是口罩。新聞照片中坐了英國代表、翻譯、蔡總統、與國安會秘書長四個人，每個人都相距1-2公尺，有趣的是每個人都戴了口罩！蔡總統戴著口罩表示她並不相信台灣的防疫是安全的，而英國代表如果是自發性的戴了口罩進總統府，那表示她不知道或不相信台灣的官方數據（另一張新聞照片當對照。美國國務卿與四位民運人士肩並肩而立，沒有人戴口罩。）台灣在疫情嚴重時，人口一罩不能說有什麼不對，但在早就沒有疫情後，還罩不離口，這是無法理解的。

如果一個外國人最近剛到台灣，看到大小官員、一般人民都人口一罩，無處不罩，而沒戴口罩這也不能去，那也無法做，那他會覺得台灣是很安全的地方嗎？他恐怕會認為台灣是他去過最危險的地方。如果他晚上看新聞，聽到台灣已經50多天沒有新病例了，你覺得他該信還是不信呢？這就是我認為什麼台灣沒有在別國的開放名單的原因:台灣官方的數據成果與政府的作為跟與民眾的反應是不一致的（inconsistent）。不一致的證據，在科學上等於是無效的證據；而不一致的證據，在法庭上只有敗訴的份。所以，對外國的官員而言，該相信什麼呢？數據或行為？最後的結果當然只能是負面的。

至於台灣的政府與人民為何會有此矛盾、不一致的行為模式，這恐怕是值得大家深思的嚴肅問題。或許政府跟人都是有慣性的。就政府而言，或許權力、控制力是很難鬆手的吧！就個人言，或許我們習慣別人告訴我們怎麼做，習慣以前怎麼做，而不是思考現在該怎麼做吧。

最後，我想說我無意抹煞防疫人員的努力； 他們這幾個月來的辛勞與付出，有目共睹，所有台灣人都欠他們很多。但對我而言，科學就是科學，事實就是事實。事實上，個人爭扎了很久才決定寫這篇與「大部分戴口罩的台灣人」為敵的文章，還是只能說事實就是事實。希望它帶來的是理性地思考與討論，而不是其他。