陳前總統（左）和黎智英（右）的遭際，是否大有驚人相似之處？他是否可視為台版黎智英？圖／擷自陳致中臉書、立場新聞影片，民報合成

香港公民黎智英鐵鍊纏身押上法庭，醜惡鏡頭，真恍似時光倒流，又回到中古宗教法庭酷刑迫害異端時代，可說讓世人大開眼界。

黎智英不是江湖狠腳色，又已年逾古稀，依理並無暴力抗拒襲警可能。鐵鍊加身嚴格「戒護」也並無必要。這一折辱威嚇黎氏動作，無疑是遵奉「中央最高指示」，傳達的訊息是「老子就要這樣幹，你姓川的，姓拜的能耐我何」。而結果也確是如此，「關切」、「遺憾」、「譴責」而外，又真能奈何總書記？

多數國人看到上述這幕中世紀式醜怪表演，自都不免感覺厭惡與憤怒。但國人也應警惕到，即使已來到21世紀開端，威權統治已然消失年代，台灣也曾發生類似可恥事件，受到可恥待遇者身份地位更遠較黎智英為高。是否「1984」的魔魘距台灣仍不太遠？

台灣第二次政黨輪替，馬先生上台後不久，前總統陳水扁即因貪腐疑案被捕入獄，遭到拘提時是當場上銬伺候。國人應猶記得當時陳前總統高舉被銬雙手向全國展示鏡頭。

黎智英是在全無必要情況下被扣上鐵鍊當作危險刑犯對待。然則陳前總統又是否有拒捕襲警脫逃可能？拘提時上銬，合理的解釋是否意在修理折辱他，先給他一記下馬威？

又為何雷震被拘提並未上銬，黃信介被捕也未上銬，陳前總統卻受到上銬「殊遇」？

誠然，法律確有明定為拘提人犯得加銬「戒護」，所以陳前總統被銬也並未違法。但「依法行政」並不表示合情合理或一定有必要。

極明顯一樁案例，是曾有六歲男童騎單車撞上「特斯拉」轎車，依法也算交通事故，前來處理的警員也即「依法行政」，為男童進行酒測。但這「依法行政」是否合情合理有必要？六歲兒童有酒駕可能？如若死抱法規依法行政，則是否即使三歲兒童撞上轎車也須酒測？

雷震和黃信介均未上銬而陳前總統上銬，是否易起國人以刻意修理猜疑？

黎案和陳案另一相似之處，是兩人保釋後所受限制，皆是政治意味十足，也是一般保釋案例所未有。

日前黎智英獲准保釋，但所受四項限制，除去不准外出可視為防範潛逃尚屬合理，其他不受訪、不撰文以及不在社群平台發言，均是明顯制止他再為香港自由人權發聲，保釋也無意於在家坐牢。

不僅如此，法庭所做四項規定是否合法，恐也很有討論餘地。但在今天之香港再談統治當局行為合法與否，恐也是未免太書生氣。

而在台灣，陳前總統保外就醫，台中監獄也為他設下「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不接受採訪」四項規定，和黎智英所受箝制又何其相似。黎所受政治色彩限制，無疑是來自「中央最高指示」，陳所受同一性質限制，又純是中監主管自行決定，抑是也另有文章，是否也很值得一查？

現下台灣很有人為黎智英被套上政治「緊身衣」，英語所謂STREET JACKET而大鳴不平，然則為何當初（以及現在）未見有人為陳前總統所受箝制說幾句話？

依據中監規定，彷彿陳前總統一旦違反上述四不，即顯示他的健康已恢復到不須在外就醫，保外理由也即消失，所以應即回籠「歸建」。

但若依照這一邏輯，則不論任何保外就醫人犯，其醫療行為之外任何活動，皆能被解釋為保外條件已不存在，而應將之關回去。若再將這邏輯一路推展下去，則即使保外人犯和配偶有親密行為，都能構成撤銷保外充分理由矣。所以中監政治意味十足的四不，至少在情理上說不過去。是否合法，也應有勞眾多人權律師研究一番。

而更嚴重一項疑問，是陳前總統繫獄七年，有無遭受所謂殘忍而不尋常對待？若有，則純是獄方以折磨人為快，抑是受到外方示意或指使？

陳前總統雖未必有良好運動習慣，但他多年來體能良好，又何以入獄前與出獄後，看來已是判若兩人？為何和年齡相若，馬先生等人相比幾已是一衰翁？

早期的軍統局元老喬家才，老報人龔德柏，其後的雷震、柏楊等人，雖都挨受過多年苦牢，健康似都未受嚴重影響。施明德挨過二十多年黑牢歲月，仍是生龍活虎則更無論矣。為何獨獨陳前總統健康有此令人驚訝變化？

林家血案和陳文成案去今較遠或也較難徹查。陳前總統和中監當事管理人員現都健在，要查明他在獄中真實境遇應無困難。但不知為何政黨再次輪替已近五年，對此似全無人聞問。難不成為共產黨地下黨員恢復名譽，反比替前總統討公道更值得重視？

陳前總統和黎智英的遭際，是否大有驚人相似之處？他是否可視為台版黎智英？

「依法行政」有時可能是濫權的遮羞布，也可能是握有權柄者打壓迫害異己的藉口。國人能普遍有此警惕，才能多少避免再出現台版黎智英。



作者指出，陳前總統（右2）雖未必有良好運動習慣，但他多年來體能良好，又何以入獄前與出獄後，看來已是判若兩人？圖為2018.1.15陳前總統拜訪李登輝前總統。圖／擷自陳致中臉書