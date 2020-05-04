在精神醫療裡，我們常常喜歡說同理心（Empathy），亦即要設身處地站在病人的立場去想事情，但卻往往會被自己的立場影響。圖／Pixabay

從事精神醫療近三十年，雖不斷自省、也教導年輕醫師要「以病人為中心」（patient center）去思考、作醫療決定。但這看似簡單的事，其實並不容易。

那天上午護理師報告，某病人在病室廁所吸菸，要求他把剩餘的香菸和打火機交出，病人不僅否認，態度也一副無所謂的樣子。於是請住院醫師跟病人會談，說明病房不能抽菸，一方面是基於菸害防制法規定，一方面是因為打火機的存在與抽菸的行為，如果造成火災，對封閉式的精神科病房風險很高。病人表示瞭解，但否認還有香菸與打火機。下午該病人病室又有菸味，在護理師安檢、堅持下，病人才交出香菸和打火機。住院醫師來報告說，病人似乎不在意被查出香菸、打火機，護理人員很擔心病房火災風險，是不是該讓他出院？

這是一個困難的決定

該病人是一個42歲、憂鬱症合併酒癮的患者，因長期酒癮、憂鬱交纏且未曾接受治療，造成失業、離婚、肝病、多次酒駕，與父母的關係也日趨緊張、瀕臨破裂。本次是因為無用、無望、無助感，企圖自殺被警消送來住院。經治療，憂鬱症狀雖稍改善且已無酒精戒斷症狀，但其無用、無望、無助感仍在，出院雖不至於馬上自殺，但再度飲酒機率很高，而這又會讓他的憂鬱與社會、家庭、心理壓力更難處理。

「可是，不讓他出院，萬一他又犯，造成火災，而且護理師方面的壓力很大。」住院醫師說。

我先跟住院醫師說了一個往事：那是我在台大精神科病房照顧的一個國三女生，人很聰明，但情緒困擾、無法控制自己行為，情緒行為問題導致父母筋疲力竭，無力相處，關係惡劣，而來住院。她沒有自傷傷人病史，所以我們會給她一些治療性、適應性外出，也訂定行為契約去約束她。但，她每次外出前承諾回來的時間，常常做不到。護理師很困擾、也很生氣，認為她一再打破契約，住院有什麼用，應該給她出院！身為資淺的第二年住院醫師，實在很難擋得住資深護理師的要求與壓力。不過，初生之犢的我，在團隊討論時提出了我的看法：「這個病人無法控制情緒、行為，就是她的疾病，如果我們因為她目前這樣，就要她出院，等同放棄她，那我們就跟她那非精神醫療專業的父母不是一樣。而且台大醫院精神科病房無法接受、治療她，她出院要去哪裡治療？」讓我印象很深刻，那時督導醫師宋維村教授給了我一個終身受用的勉勵：「做醫療決定時，你能夠以『怎麼做對病人最好』作為考慮，很好。」那個病人後來治療出院後，順利完成高中學業，還進入一所不錯的大學。

回到現在這個病人。我跟住院醫師說，其實，決定讓病人出院很簡單。反正是他自己違反病房規定，而且是牽涉到公共安全的規定，又不願意說實話；他不是精神病患者，有意識行為能力，且無立即自殺風險，出院似乎沒關係。但是，這次是病人第一次接受精神科醫療，本次住院對原本人生充滿無用、無望、無助、挫折感的病人而言，是一個有正面意義的希望——病人開始有想治療的動機、其父母親對病人有新的期待與關心、病人也知道有一群醫療團隊人員誠意地要幫助他。如果在這種情況（犯規、被抓、處罰）下，被出院了，不僅原本住院的正面意義完全消失，反而這次會變成一個負面的經驗，加深病人的挫折感與無用感。所以，要他出院對病人好嗎？住院醫師對於病人態度與火災風險仍有疑慮。後來我們約母親、病人一起會談。媽媽很擔心病人這樣出院後情況更糟，病人則坦承菸癮比酒癮還難忍耐，也表示歉意，承諾願意配合治療。當然我們把他留了下來。

後來跟住院醫師討論這個案例，為什麼會想要讓病人出院？是怕吸菸造成火災多？還是對病人無所謂的嘻皮態度不舒服多？這是一個有趣的問題。

在精神醫療裡，我們常常喜歡說同理心（Empathy），亦即要設身處地站在病人的立場去想事情，但卻往往會被自己的立場影響，尤其是醫療人員在面對病人挑撥的言行態度，而失去自己的專業、中立（Neutral）態度時。

以此個案為例，一天抽兩包菸的人突然不能吸菸，其菸癮確實很難忍耐；一個42歲的人偷吸菸被發現，馬上要承認錯誤，對某一些人來說也不是件容易的事。如果我們無法同理病人的這種情形，以警察抓小偷心態「抓到了」，「義正辭嚴」地抬出「法規」，「依法行事」，便容易發生類似「五歲小孩騎腳踏車撞到特斯拉汽車，被警察施行酒測」的離譜情事。當然，菸癮大不代表可以在病房吸菸，同理心也不代表病人可以在病房吸菸又不承認是合理的，而是要思考，我們是否給予足夠可以減少菸癮的協助？我們的會談討論場景，是否讓病人有足夠的空間去承認、接受自己的錯誤？

病人的言行舉止，常常會影響我們應該具備的中立態度。所謂的中立態度，指不是用親戚朋友對待病人的態度，而是用精神醫療專業，從生理、心理、社會（Bio-psycho-social）層面，去關心幫助病人。所以我們比較不會被病人的言行態度所影響，也不會像親友一樣被病人的某些言語行為「激怒」而生氣。這有時是一個很大的挑戰，尤其遇到邊緣性人格（Borderline personality）的個案時，醫療團隊成員間容易不自覺被病人分裂（Spliting）而產生不同的意見，這需要不斷自我省思與同儕間互相的分享提醒，而最終做醫療決定時，還是要回到「怎麼做對病人最好」的初衷。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台