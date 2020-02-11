中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續在全球延燒，亞洲疫情更是嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，即日起提升旅遊疫情建議等級，港澳提升至第三級警告，新加坡提升至第二級警示，泰國提升至第一級注意。

指揮中心今天召開記者會表示，國際間持續新增武漢肺炎個案，其中香港已出現無明顯感染源的社區傳播及群聚；新加坡超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國的會議群聚感染事件。

指揮中心指出，泰國也已出現未確定感染源個案及第三波傳染，但該國卻未對來自中國旅客採取相關入境管制或檢疫措施。基於防疫安全，指揮中心今天宣布，即日起提升旅遊疫情建議等級，港澳提升至第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊；新加坡提升至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施；泰國提升至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施。

指揮中心統計，昨天國內新增95例通報個案，目前累計通報1617名個案，含18名確診、1445名排除，餘隔離檢驗中(76名初驗陰性、其餘待檢驗)；除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前仍有10名確診個案的接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。

另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國31省市區(不含港澳)累計確診4萬2638例感染個案，較昨天新增2478例；病例中7333例重症，1016例死亡，疑似病例2萬1675例。

除台灣外，國際間累計439例確診病例，分布在26個國家/地區；國際運輸工具(日本鑽石公主號)135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例，全球已有72國實施中國旅遊限制措施。