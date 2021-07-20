2021.7.11古巴人民上街示威，古巴民主運動如火如荼、風起雲湧，成千上萬的示威者聚集在哈瓦那街頭，遍及各個城市，高喊著「Libertad（自由）」，「打倒獨裁！」「打倒共產主義！」等口號。圖／擷自BBC中文新聞影片，民報合成

近些天以來，古巴民主運動如火如荼、風起雲湧，成千上萬的示威者聚集在哈瓦那街頭，遍及各個城市，高喊著「Libertad（自由）」，「打倒獨裁！」「打倒共產主義！」等口號。市民們期待正常的生活，供電、食品、藥物供應等如常，希望國家改變！據國際特赦組織7月13日報告，至少有 115 人因古巴抗議活動被捕，但古巴人民無所畏懼，運動還在持續中，世人自然為古巴人民點讚和加油。

古巴人民向國際社會表明和證明：自由民主人權是人間正道！

共產專制國家的規律

共產黨專制國家的終結，都有相同的規律。

1、經濟陷入困境，民不聊生，百業凋敝，民怨沸騰，當年的「蘇東坡」——蘇聯、捷克、波蘭，及匈牙利、東德、保加利亞、羅馬尼亞等國的社會動蕩，引發體制巨變，背後的重要原因就是經濟崩盤。現如今的古巴經濟，不說是哀鴻遍野，卻也接近了窮困潦倒的極限。中國人說：窮則變，變則通，即窮則思變，天下人都懂「換個活法」的簡單思維，古巴人民不比世人愚笨。

2、向往自由、平等，是人類的普遍人性，來自於生命與思維本能的追求。今年 4 月，古巴共產黨選舉總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez）為新主席。這標誌著一個時代的終結：自1965年以來，該黨首次不由卡斯特羅領導。一代獨裁統治者的終結，為人民「換個活法」、窮則變提供了可能。前蘇聯在不到三年時間裡，連續安葬了三任蘇共中央總書記、三任國家元首：布里茲涅夫、安德洛波夫、契爾年科，標誌著一個舊時代的結束，紅色政權在戈巴契夫任上土崩瓦解了。有人說，即便不是戈巴契夫，紅色蘇聯的終結也是註定的。南斯拉夫也一樣，鐵托死後僅十餘年，強大的南斯拉夫就宣告解體。古巴人民窮則思變的道路也已步入陽關大道。

3、突發事件點燃了社會巨變的火焰。人們時常說：「壓倒駱駝的最後一根稻草」，「新冠疫情」是不是古巴社會變制的最後一根稻草？古巴全國人口一千一百餘萬，近日報導每日感染病例超過7000，疫情爆發以來，古巴累計新冠病毒死亡人數達1500例，疫情不斷攀升，卻無疫苗治疫，人民要生存，人民要自由，人民反對獨裁體制，呼籲民主與人權，恰似烽火已燃，燃得正旺。



2021年 4 月，古巴共產黨選舉總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez）（左）為新主席。圖／擷自公視新聞影片

當年，柏林牆被東德人民衝垮，民主浪潮擴展到匈牙利、東德、保加利亞、捷克斯洛伐克、羅馬尼亞等國家，引發了東歐的巨變，也稱東歐民主化，政治反對派與人民推翻了共產黨政權。

老布希的匈牙利「驚雷」

魯迅有名句「於無聲處聽驚雷」，2007年，美國外交家馬克•帕瑪（Mark Palmer）講述了匈牙利「驚雷」的往事。

馬克•帕瑪是美國外交官，曾於1986〜1990 年擔任美國駐匈牙利大使。早年作為學生和外交官，他在共產黨統治下的蘇聯、南斯拉夫和匈牙利生活了11年，直接與獨裁者們合作，積累了豐富的實踐經驗。

他的故事：1989年9月，老布希總統訪問匈牙利，在這之前馬克•帕瑪作為大使，向總統遞交了一份報告，因為1989年2月，波蘭團結工會取得合法地位後，東歐的劇變開始醞釀。此後1989年6月4日發生兩件大事，對匈牙利產生間接影響：一是北京的「天安門事件」，二是同一天波蘭團結工會在議會選舉中以壓倒性優勢擊敗執政黨波蘭統一工人黨，整個世界處在動蕩與巨變中。匈牙利受到的直接衝擊是，大量東德居民經由匈牙利邊境流入西德，邊境設防形同虛設，波蘭的變局，直接衝擊著匈牙利反對派的心靈。他的結論是：匈牙利社會政治制度的變局，意味著共產體制的垮台不遠了。

老布希訪問匈牙利時，見了匈牙利社會主義工人黨總書記，見了總理，還訪問了一些州，在老布希眼裡，這個國家四平八穩，一點動蕩的苗頭也未曾見到。老布希結束訪問前，對馬克•帕瑪說：你的報告嚴重失實，我沒有感覺到一絲你說的「變局」跡象。總統的結論，自然讓馬克•帕瑪無言以對。

然而，僅一個月後，匈牙利的政治體制變革居然發生了。10月23日，恰逢「1956年十月革命」33周年，匈牙利放棄社會主義制度，取消一黨制，改國名為「匈牙利共和國」，並在原有憲法基礎上大幅修改憲法，以符合多黨民主原則。老布希總統獲悉此消息，恰似一個「驚雷」。



1989年9月，老布希總統（左）訪問匈牙利，匈牙利大使馬克•帕瑪（右）事前向總統遞交了一份報告，提到匈牙利社會政治制度的變局，意味著共產體制的垮台不遠了。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

馬克•帕瑪對我們說起這個故事，意在提醒中國民運朋友「不要放棄，要堅持，機會總是留給有準備的人。」

古巴的變局已在路上，中國憲政民主之路還會遠嗎？「不要放棄，就贏了一半」，莫灰心，中國一定會發生政治體制變局的「炸雷」。

一石激起千層浪

古巴各地的反政府抗議和示威活動，一直在持續，古巴局勢陷入動蕩，抗議食品短缺，抗議新冠疫情飆升，並訴求人民的政治權利。一石激起千層浪，會不會引起國際效應？連帶警示獨裁統治國家。疫情動蕩在全球範圍內持續延伸、逆襲，它能攪翻古巴的政情政局，為什麽不能攪動其它獨裁國家的政情政局呢？比如說北朝鮮、比如說中國……。眼下中國看似四平八穩、平靜如水，無社會變局的跡象，但很難說，因為誰也不是神仙皇帝。

今天閱讀到推特上文字：哈瓦那時間今早（7月17日）古巴共產黨總書記，古巴總統迪亞斯-卡內爾在電視直播中辭去公職和黨的領導，宣布全面啟動深化政治和經濟改革，開啟新的外交關係政策，國內開放公民自由選舉，古巴共產黨將作為一個政黨參加國會議員選舉，至此古巴開放黨禁。這豈不是三十年前匈牙利變局的翻版？

可是，我在海外各大媒體上未找到報導與依據，但是看到鮑彤先生有一句留言：我在表達我的觀點：放下屠刀是偉大光榮正確的，不放下屠刀是不偉大不光榮不正確的。

中國政府應該學習東歐國家，學習匈牙利，自覺地放棄社會主義制度，取消一黨制，並在原有憲法基礎上大幅修改憲法，以符合多黨民主為原則……