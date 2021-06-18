美國國務院副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）17日表示，美國正與台灣監管機關合作，會在「非常短的時間內」交付新冠疫苗給台灣。圖／擷自美國國務院，公視新聞影片，民報合成

美國國務院副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）17日表示，美國正與台灣監管機關合作，預計武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗會在「非常短的時間內」交付給台灣。關於台灣代工疫苗的可能性，費德瑋透露，雙方有在談合作生產疫苗。

美國參議院外委會亞太小組今天召開聽證會，邀請美國國務院亞太副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）等官員出席，談論如何增進美台關係，多位議員關切捐贈台灣的75萬劑疫苗何時會送達。

費德瑋是負責中國、蒙古與台灣協調事務的亞太副助卿。

針對國會議員詢問運交時間能否在幾週內？費德瑋說，「也許比這更快」。他表示無法提供確切時程，但美台雙方正密切合作，確保符合台灣規定。他預期在＼很短時間內疫苗就會運到，希望抵達後不久，就能注射進台灣人民手臂。

費德瑋說，有進行談話，看我們怎麼跟台灣還有其他國家合作，讓全世界都能接種疫苗，結束這場疫情。

費德瑋指出，台灣過去慷慨無比，在提高個人防護設備（PPE）展現極大彈性。疫情初期，台灣提高PPE產量達數十倍之多，美國也受惠於台灣的慷慨大方，現在希望在疫苗上能為台灣做一樣的事。

拜登日前宣布釋出8000萬劑疫苗到海外，首批釋出2500萬劑，其中700萬劑將送往亞洲，台灣則分到75萬劑。