who秘書長譚德塞今天坦承遏止疫情的機會之窗正在縮小，也證實中國放行了WHO專家前往武漢調查疫情。圖/擷取自譚德塞推特

武漢肺炎疫情全球迅速蔓延，出現越來越多沒有中國旅遊史及接觸史的案例，世界衛生組織（WHO）憂心忡忡，秘書長譚德塞今天坦承遏止疫情的機會之窗正在縮小。隨著疫情越來越險峻，原本不願放行WHO派遣的12位專家前往重災區湖北及武漢了解疫情的中國，現在也准了，預定22日啟程前往武漢等重災區進行疫調。

根據最新武漢肺炎疫情統計，中國（不含香港、澳門）已達76288例確診，2245例死亡，香港有68例，其中2例死亡；澳門10例。其餘國家則是南韓346例、日本不含鑽石公主號109例、「鑽石公主號」634例確診，新加坡86例、泰國35例，台灣則為26例確診，1例死亡。總計全球共77804例確診，2360例死亡。

肺炎疫情全球燒不停，譚德塞今天在日內瓦出席俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的例行記者會指出，中國病例大幅下降是因為中國改變診斷方式，改回只報告疑似和經實驗室確認的病例。雖然中國境外地區目前感染人數相對少，但他也對出現沒有中國旅遊史及接觸史的案例增多一事感到憂心。

譚德塞說，現階段遏止疫情的機會之窗依然存在，但正在縮小，疫情仍可能朝任何方向發展，呼籲國際社會在機會關閉前，採取行動。

有關中國遲不放行世界衛生組織（WHO）派遣的12位專家前往重災區湖北及武漢了解疫情，遭到各界砲轟，現在也有了轉機。譚德塞今天宣布，正在中國考察的國際專家聯合小組於22日前往武漢，展開疫調工作，了解疫情蔓延程度。