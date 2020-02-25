中國人不懂感恩，喜歡吹牛，欺上瞞下，軟土深掘，喜歡攀關係，沒有同理心；到中國發展的台幹朋友說，他如果沒有那樣改變，在中國無法生存。到中國發展的台灣人，千萬小心，不要讓自己變成自己都不喜歡的人。圖/擷取自中國官媒

近朱者赤，近墨者黑；許多台商台幹台勞到中國發展，日子一久不免沾染許多中國文化的不良習氣；大人者，不失其赤子之心，要一日三省吾身，一本初衷才好！

其實這是許多台灣民眾的經驗，到中國發展的親朋好友常常不知不覺之中就沾染了許多中國的不良作風和習氣；久而久之他們在文化上就變成中國人了；也並非台灣的都是好的，如果敝帚自珍到那樣的程度，也是愛台灣愛到頭殼壞掉；但是台商台幹和台勞沾染許多中國的不良文化是事實，只是國王新衣，大家不願意說出來，

台灣人的文化是溫良恭儉讓的順民文化，是溫柔婉約，比較沒膽，富有同情心。

愛說大話不懂感恩

中國人則不懂感恩，喜歡吹牛，說假話、大話、空話，欺上瞞下，軟土深掘，凡事用搶的，嚴以待人，寬以律己，沒有同理心；喜歡靠關係，靠關係還怕別人不知道，會洋洋得意說嘴，完全就是不知廉恥的嘴臉！

並非泛指每位台灣人或中國人，只是相處久了，就可以感覺出來；當然這樣說可能也有欠公允，凡事也不能一竿子打翻一船人。

也有到中國發展的台幹朋友告訴我，他如果沒有那樣改變，他在中國會無法生存，因為中國下屬不好管，而小鬼怕大鬼，他只能跟他們一樣才能壓制的住他們。

到中國發展的台灣人，千萬小心自己已經變成自己都不喜歡的人。

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