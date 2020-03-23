一個民主健康的社會，思想異議者都應該享受她的自由。但利用話語權，傳播錯假消息，不是言論自由保障的範圍。（示意圖）／Pixabay

一個民主健康的社會，所有思想異議者，都應該享受她的自由。

台灣進入全民努力抗疫時代，不只是紅色媒體打著言論自由旗號，堂而皇之抹黑干擾，打擊正在努力從公的官員，把台灣的防疫成績，說到一無是處，這些紅色媒體已經是「中共國」宣傳機器，既然見不得台灣會更好，分析其說寫用詞內容，與人民日報雷同，已經不配稱為自由客觀媒體，此外，還有一堆打著「我是中國人」旗號的「在地協力者」，隱身國會有之，擔任議員有之，或者是名嘴藝人，這些人三不五時，總會出來胡言亂語一番，向對岸主子宣示，「我用嘴砲打台灣，工作很賣力」，不管是唱和紅色中國「台灣仇中媚美」言論，不然就是隨著國台辦鸚鵡學語，台灣「以疫謀獨」，更有甚者，享用台灣健保之後，還要大喇喇呼籲「武統台灣」。

很多台派人士看到這些第五縱隊囂張之亂，總是質疑「反滲透法」立法沒有用，甚至自己氣壞身子，我總以為大可不必，誠如武漢吹哨人李文亮醫師所言，「一個文明健康的社會，必定會有不同的聲音」，這種聲音來自這個社會的紅色異議者，就算聲音刺耳，不利政府抗擊瘟疫，也應該寬容對待，我們能在這樣的台灣生活，應該感到驕傲才是。

最近中共一再對外表示「武漢病毒」已經清零，但是，在這樣高度壓制的社會，還是有人不相信，武漢第一線醫生匿名爆料，「不人道的封城，至少死亡20萬人，目前武漢醫院病人仍然爆滿」，對比義大利死亡率，中國瘟疫死者數字來到20萬，比較接近事實，武漢作家「方方」用視頻拍火葬場被拋棄的滿地手機，何止幾千隻，要知道這一個視頻只顯示一處而已，那麼真實死亡數字當然無法估算了，但是，只有拿錢手軟的「世衛組織」，相信中共數字，如今，少數揭發真相的公民被失蹤，因為中共的治理目標，是使所有不服從的人服從，台灣既然不是中共國一部分，當然不能夠學習「中共國」，把異議者全部拒於門外。

言論自由不是造假洗腦

異議者的聲音有兩類，第一類是意識形態和思想上異議，例如支持中國統一台灣，成為社會主義國家，或反戰，台獨等等，第二類是用話語權，傳播錯假消息，屬於紅色媒體認知作戰訊息，這兩類不應該混在一起。

如果你到德國柏林旅行，請記住這條市區的河流，提爾花園後面有一條蘭德維希運河，運河邊，有一個紀念盧森堡女士的紀念碑，1919年，第一次世界大戰結束後，盧森堡女士遭受暗殺，屍體被拋入運河之中。

盧森堡是德國左派社會主義運動家，1905年擔任柏林大學經濟學講師，1913年，第一次世界大戰爆發前，盧森堡四處演講，「和平主義」，反對德國對兄弟開槍，屬於反戰急先鋒，1914年，盧森堡被捕後，在法蘭克福法院接受審判，最後被判刑一年，1915年，盧森堡出獄，與左派歷史學家梅林，以及共產黨領袖李普克內希，共同組成推動反戰「斯巴達克小組」，於是，第二次被捕入獄，1918年，第一次世界大戰結束，盧森堡被釋放，但是，卻引起右派團體憤怒和追殺，1919年，盧森堡被殺後，屍體被拋入運河之中，目前，建紀念碑地方就是屍體發現處。

異議者享有言論自由

盧森堡女士自詡是一個永遠的異議者，她既是社會主義者，更是反戰者，但是，當年國家主義盛行的德國，容不下她，就如同，我們現在對統派語言的憤怒。

其實，我們都曾經是異議者，過去，威權主義時代下，主張台灣必須獨立，自己是台灣人，就被認定是異議者，有人因此入獄，被殺，或者流亡異鄉，如今，儘管台灣人認同已經高達83%，但是，對於少數所謂「中國認同者」，我們更應該寬容以對，以防止文明社會的倒退，當然，這些寬容必須有一個前提，所有語言不應該涉及錯假訊息的內容，我可以接受黃安們說，「我是中國人，我主張台灣應該被中國統一」，但是，我無法接受黃安們說，台灣健保如何又如何，台灣政府違反人道主義等等，因為前者是族群認同和意識型態，後者卻是傳達錯假訊息，前者並不傷害人或事，後者卻可能危害社會，顛覆認知。

因此，請尊重異議，給所有異議者自由，台灣在共產獨裁專政壓力下，也才能獨立自由，獲得真正解脫。