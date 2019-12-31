針對川普彈劾案，美國媒體分成兩個陣營，專欄作家各抒己見，但是以理服人，鮮少看到罵街文章，這是美國的言論自由。財團辦報可以挺某候選人，這是財團老闆的自由，但是，不可以製造假訊息，這也是記者專業應有的分際。圖／擷自紐約時報網站

距離大選投票11天，老韓終於露出威權真面目，1221高雄「罷韓」大遊行，只是前菜，老韓公然要求外縣市的「反韓者」，不准到高雄集會遊行，怎麼了？你以為這裡是中國嗎？或者，你現在是當高雄皇帝嗎？

不僅僅如此，老韓一路不談政見，不直接回答問題，訴諸情緒和語言暴力，反覆散播假訊息，當場攻擊媒體，徹底把台灣正在學習的民主進程，拉到更低的層次，這才是令人擔心的地方。

過去，為了撈選票，老韓把民主演得很好，現在卻公然不演了，宛若賭客在麻將桌上翻桌，到底是穩定當選，還是根本放棄選舉了？還真的費人疑猜。

12月29日，最後一場總統電視辯論會，老韓迴避提問，痛罵記者，老韓罵了中央社，蘋果，三立，加上以前被罵的大紀元，四個「反紅色的媒體」，全部被老韓罵過，老韓對郭董口中「被國台辦控制的紅色媒體」，卻是禮遇有加，所以，記者協會對老韓發出怒火，希望老韓尊重一下媒體。

說實在，記者是天下最不討喜的工作，因為說實話，經常得罪人，年輕時候，在報館工作，我揭發一位市議員利用議員職權，包賭場，結果，市議員見報相當生氣，立即找人包圍報館，要等我下班，準備動武，後來還必須麻煩地頭大哥出面擺平，才免去一場武鬥，這是最平常的案例，如果被批評的一方，稍懂民主文明的禮節，還可以相安無事，否則就會表現失控，像老韓，這一次很顯然失控，不只失控，還暴露老韓面對壓力，內心潛在的威權思想，企圖回復舊黨國時代的領袖思維。

過去威權時代，在「一黨治天下」，不容懷疑的框架下，全台灣只有黨報，只剩下討好，難道台灣要重返那樣的時代嗎？這也反過來證明，老韓的失控，來自這幾天累積的壓力，證明老韓的選情，已經無望，從12月30日，封關的台灣民調，就可以知道，喜歡小英的民調50%，討厭者來到23%，但是，討厭老韓來到49%，喜歡來到24%，從喜歡的數字中，足足可以估算出選票，討厭和喜歡兩個數字，相當對應，選民不太可能把票投給討厭的人，這個道理最簡單，即便台中一場造勢有30萬韓粉冒雨出席，也無法改變這個事實，如果還有人認為老韓穩定當選，我只好說，天道寧缺。

媒體專業性備受挑戰

老韓罵媒體，顯示自己缺乏民主素養，這只是一方面的觀察，但是，老韓罵蘋果，問題就不同了，傳播學者洪聖斐說，從大學對台灣媒體所作的客觀研究顯示，蘋果的報導，算是中立客觀的報紙，不會偏離事實，對執政黨和在野黨公平看待，如果連這樣的報紙也被罵成這樣，那麼，去年，全面替老韓造神的「紅色媒體」，還能算哪一種媒體呢？如果，老韓真的多用功，至少知道台灣的媒體，有多少是被中共收買，一路以來，專門為他修補門面，老韓也就不至於說出，媒體只有10%挺他，90% 罵他的話語了，一個有胸襟的政客，至少可以反省，為何那麼多的媒體，對我不喜歡，我應該如何改善，而不是只憑自己的喜怒，用開罵媒體，解決問題，而且只罵不聽話，不效忠的媒體，今天，老韓還沒拿到最高權柄，萬一真的讓你選上總統，我們不得不懷疑，權柄在手的老韓，會不會宣布報禁，那些罵你的記者，會不會送進監牢？

媒體至少是政治的反腐劑，中國官場貪腐到這個地步，原因就是沒有勇敢發言的媒體，失去政治反腐劑，一個社會就逐漸爛掉了，老韓一邊高喊要特偵組查官員貪汙，一邊對中立的監督政治人物的媒體開罵，請問，會不會太搞笑，會不會太離譜了。

老韓更搞笑的是，把「反滲透法」視為戒嚴，獨裁，今天，允許老韓罵政府罵媒體的自由，正好是「反滲透法」的立法者，如果老韓捫心自問沒拿過中共半毛錢，用在選舉上，就不需和中共一鼻孔出氣，大可以表現自在一點，歡迎國會立法，因為國家是大家的國家，不是韓粉專屬，選民也不會因此擔心，老韓當選總統，就立即宣布歡迎「中共紅色第五縱隊」多多來台灣滲透。

台灣進入數位競爭時代，網路媒體發達的結果是，大家越來越不容易混飯吃，媒體經營環境惡化，只好由財團把持，也因為這樣，在黨政軍退出媒體後，實際上是由財團掌握媒體，台灣的現況如此，美國也是如此，美國為了川普彈劾案，媒體自動分成兩個陣營，媒體專欄作家各抒己見，但是至少必須以理服人，鮮少看到罵街文章，這就是美國媒體的言論自由，同樣的，財團辦報，可以挺某位候選人，這也是財團老闆的自由，但是，不可以製造假訊息，存著惡意企圖，這也是記者專業上的分寸拿捏，美國這樣壯大的國家，雖然可以給媒體自由，但是，對於明顯擺出要顛覆美國的紅色代理媒體，仍然無法縱容，甚至已經實施超過五項的反對紅色滲透法案，目標當然是保護自己的國家，為何，處於紅色中共滲透最危機的台灣，藍營政客卻和中共唱和一路杯葛，但是，老韓卻沒說出反對的理由，剛剛好，被老韓羞辱的四家媒體，都具有討厭共產黨的本質，老韓是不是趁機修理這些反共媒體？向對面的國台辦邀功，那就由看官自己去評斷了。