作者指出，美國是農業大國，更是科技大國，在國際貿易體系中舉足輕重，國際貿易就是如此，台灣依賴美國貿易，人盡皆知，貿易有買有賣，你希望美國買你的產品，就不能拒絕美國賣產品給你，貿易來往，無法台灣自己全贏。示意圖／Pixabay，民報合成

甘地說，一個國家對待動物的方式，可以看出這個國家偉大的程度。

一、前言

由於科技進步，基改食品，甚至人造肉，已經出現市場，所以，含瘦肉精肉類，其實是老問題，但是，台灣政黨攻防不同於他國，所以，小問題被兩光醫師弄錯數據，還衍生出言論自由或造假問題，喧騰社會。儘管有六成三的民意反對含有瘦肉精的美國豬肉進口，但是，台灣在中國打壓之下，為了進入國際貿易體系，只好開放美國豬肉，妥協於貿易規則，於是，一場含瘦肉精的美國豬進口風暴，終於引爆。

台灣人很注重飲食，偏偏黑心食品事件經常發生，於是，對食物又愛又恨，恐懼之心頓生，當然，這些恐懼在政黨攻防之下，被無端挑起，結果無知帶來更多恐懼，而破除無知恐懼的方法，只有教育一途。

12月24日，萊豬進口案，在立法院的表決畫上句點，為了達到公平貿易標準，台灣要走進國際貿易體系，台灣必須進口美國豬。但是，矛盾的是，台灣仍然禁止台灣飼養戶使用萊克多巴胺「瘦肉精」添加物，矛盾之間給人口實，目前，除了歐盟禁止萊劑以外，全世界有130個國家，同意進口美國含瘦肉精的豬肉。

1986年，英國輸出到歐洲的牛肉，被驗出狂牛症「牛隻腦部海綿病變」，這種病會傳染給人類，因此，引起國際恐慌，歐洲也變成肉品檢驗最嚴格地方，美國使用瘦肉精的樣本，送到歐盟食品安全局，被認定實驗人體樣本太少，而遭到拒絕，所以歐盟仍然對「萊豬牛」發出禁止令。

2018年，中國和俄羅斯爆發豬瘟，豬肉短缺，只好進口美國豬，其他和美國貿易密切國家，也開放進口，這是世界大趨勢，美國並非仗勢欺人，因為美國農業普遍使用生物科技，基因玉米就是典型案例，貿易這種事情有來有往，是必然結局，除非台灣不願意和美國做生意，否則這種事情遲早要面臨。

韓國和日本最早和美國簽署自由貿易協議，為了抵抗含有瘦肉精的牛豬進口，南韓曾經發動百萬農民上街抗議，日本也是如此，但是，自由貿易的大趨勢無法抵擋，美國是農業大國，更是科技大國，在國際貿易體系中舉足輕重，國際貿易就是如此，台灣依賴美國貿易，人盡皆知，貿易有買有賣，你希望美國買你的產品，就不能拒絕美國賣產品給你，貿易來往，無法台灣自己全贏。

回顧2012年也是如此，2012年，含瘦肉精的牛肉終於進口，台灣拿到美國免簽證優惠，因為這一年6月，國際食品安全管理機構剛訂出萊劑殘留量的檢出標準codex，台灣沒有藉口擋住美國牛肉進口，事實上，進口牛肉價格還是比台灣牛肉更便宜，美國豬肉也是如此。

人類是肉食主義者，卻也不是沒有選擇，「智人」在演化過程中開始和動物建立親密關係，最早的就是狗，西方人普遍不吃狗肉，但是，亞洲部分地區吃狗肉為習慣，例如中國的玉林「狗肉節」，部分廣東地區，以及東北朝鮮族，仍然維持吃狗肉文化，但是，印度人不吃牛肉，回教徒不吃豬肉。

根據統計，地球上80億人口，肉食者是素食者的兩倍之多，肉食者本身有其矛盾，「我們愛貓狗，但是吃豬肉，穿牛皮鞋，這是對待動物的不平等」，儘管如此，還是很多肉食民眾對瘦肉精豬肉充滿疑慮，尤其是，政客和部分醫生，每天把毒牛、毒豬掛在嘴巴，最受傷的不是偶而只吃一次牛肉的人民，而是每天要吃「多巴胺」藥物的巴金森病人。

巴金森氏症，這種病是腦神經疾病，因為缺乏多巴胺的神經傳達物質，所以目前療法以補充多巴胺為主，病人每個月要抽一次血，以免吃過量；目前，比較先進的治療方法是腦部植入晶片。

二、甚麼是巴金森氏症？

1817年，英國醫生巴金森發表一篇論文，名為「論震顫性麻痹」，這篇論文紀錄，觀察6個病人的走路僵硬型態，做出分析結論，認為這種病人是腦神經傳達受損，很多失智病人最後也會出現這種病狀，例如阿茲海默氏症，最後也會出現巴金森氏症，尤其是走路的步態呈現緩慢，常常向前傾斜而跌倒，身體肌肉出現僵硬，視覺的範圍縮小，病人也會有憂鬱、煩躁、失眠等等情緒問題，因為這種病狀是進行式，病人隨著年齡增長，會越來越嚴重，因此，醫學界把這種疾病稱為巴金森氏症，目前，醫學界普遍使用多巴胺治療這種疾病，這個多巴胺與瘦肉精多巴胺的化學方程式，相當類似。

醫學界目前把巴金森氏症的原因，歸納出四點：第一，遺傳因素，基因遺傳比率50%；第二，多重疾病併發症，例如失智症、阿茲海默症；第三，腦傷「農藥吸入殘留」例如除草劑殘留；第四，腦部退化。

臨床醫生發現大腦內的神經傳達和多巴胺有關，尤其是，當黑色質素分泌大於多巴胺，就會引發巴金森氏症，因此，增加腦內多巴胺是目前臨床療法，近幾年，醫學界也實驗用腦內植晶片方法，控制黑色質素的分泌，但是，成績並未顯著，在這個治療領域中，烏克蘭被稱為先進國家。

萊克多巴胺「瘦肉精」，又稱培林，或稱B-agonist促效劑，化學方程式和人體多巴胺相當類似，人體多巴胺是腦內的神經傳達物質，這種分泌物不足會造成巴金森氏病症，這種分泌物也可以由人工合成，但是，所謂藥物就是毒物，重點在於劑量，使用萊克多巴胺過多，會引發一些心悸，嘔吐，這就是所謂毒性，但是，輕微劑量在人體代謝過程中，並不至於大礙，目前臨床研究上，並未發現食用萊豬或萊牛引發的重大副作用，這也是國際批准使用的原因。

台灣的巴金森病人，以發病率千分之一來算，好發期是50歲以上，估計超過10萬名病人，服用多巴胺有毒，但是，也是藥品，這個世界就是如此，多喝水可以治病，但是，不知道控制喝太多水，也會死亡，人類希望活在無毒的社會，很抱歉，這種希望總歸無望，人類所生活的這個世界，是被毒物包圍的，尤其是人類對大自然環境迫害越厲害，環境中所釋放毒物就越多，所以，我們才需要科學家，經常提醒你，不要隨意破壞環境，人類愛惜環境的知識，比起告訴你，怎麼吃，或許還更加健康。

三、最早的食品衛生法律

現在人對食品安全重視，和食品法律的發展，有很大關係，而台灣在這塊領域，確實只是末段班。

1906年，美國作家辛克來寫了一本書《屠宰場》，這本書內容是描述美國芝加哥屠宰場的黑幕，從勞工虐待寫到宰殺牛隻和豬隻的過程包裝，這本書寫出當年食品衛生環境的落伍和人性的醜陋。

20世紀初期，人類不注重食品衛生，美國充斥著這些沾滿蒼蠅蚊蟲和人體汗臭的食品加工工廠，以及汙染雙手處裡的肉品，最後這些肉品要搭船賣到海外，然後要進入人類的胃腸，因為，小說描寫得太詳細，讓人對肉品的出產過程，感到噁心和討厭，這本書飄洋過海來到英國，當時英國是美國肉品最大消費國，這本書讓英國人震驚害怕，決定抵制美國肉類進口，並且火速通過「公共衛生食品規章法」，這是全球最早規範食品的法律；美國也跟進，通過「純淨食品與藥品法」，美國的FDA就是根據這個法案建立。接下來，歐洲國家也學習英國立法，今天，管理食品的法律，歐洲比美國更嚴格，因為一百多年前，英國人被美國嚇到了，如今，美國牧場使用「萊克多巴胺」的肉品，還是被擋在歐盟食品安全局門外。

這是20世紀初期發生的故事，當時的人類對於吃東西並不講究衛生，原因之一，飢餓才是首要敵人。

有人問，美國農場為何搞瘦肉精呢？原因很簡單，這種添加物可以增加10%瘦肉，降低10%飼料，如果不添加瘦肉精，豬牛肉價格更貴，更無法加入國際貿易競爭，更深入一點分析，動物的體內物質含量，人類有40%肌肉，其他脂肪、水、骨頭、血液佔了60%，豬肉的話，活動更少，瘦肉更少，肌肉大約只有25%上下，牛肉瘦肉大約是30%上下，不要以為豬牛肉的重量很重，在亞洲文化裡，由於不忌諱吃內臟，所以牧場不虧本，但是，美國文化不吃內臟，甚至連肩膀肉也不吃，所以，美國國內市場豬牛肉，可以賣的部位太少了。

四、肉罐頭是窮人最愛

很多人以為西方人不吃內臟是文化關係，其實，這種認知並不對，根據調查，不吃內臟的西方人以美國居多，義大利人和西班牙人和中國人一樣，內臟照樣吞下去，法國人也吃鵝肝，德國人最喜歡豬大腸，主要原因是美國得天獨厚，從來沒有飢荒，就算最糟糕的二戰前的不景氣時代，也不會沒有食物，所以，養成挑食毛病，第二個原因，內臟的膽固醇偏高，可以引發疾病，這也是不吃內臟的理由，因此，牧場如果把美國當作主要市場，肯定不會有好下場。

美國人不喜歡吃內臟，歐洲人恥笑美國人罹患「內臟恐懼症」，為了理解這種恐懼，很多學者從美國開國時代去解析，美國最早到達大西洋海邊的移民是清教徒，這些清教徒生性保守，尤其是飲食方面，遵守清教徒的教育，本來大西洋海邊水產，海鮮眾多，不可能飢餓，可是歷史紀錄中，早期的清教徒移民居然有人凍死餓死，因為沒有肉可以吃，很奇快，這些清教徒卻不願意去吃海鮮。

除了文化以外，為了打破對內臟恐懼，避免浪費內臟，美國在二戰期間，還特別成立一個「食物習慣委員會」，對於如何改變美國人對內臟的排斥，下了很大功夫，但是，效果有限，多數美國人還是認為紅肉才具有能量，一天不吃肉，就感到不對勁。

但是，對於非美國人，禁忌已經減少，本來，波士頓是清教徒大本營，隨著不同國家移民加入，飲食文化也開始變得多元，美國政府也鼓勵美國人要勇敢嘗試不同飲食，目前波士頓的外國移民社區，不同風味的飲食逐漸增多，如果你在美國想吃內臟，只要到義大利社區，就可以輕鬆購買，義大利飲食習慣來自羅馬文化，並不排斥內臟。

美國人甚至連肩膀肉也拋棄不用，這些肩膀肉就被製造成肉泥，曾經在美國生活的學生都知道，到超市買「SPAM罐頭」，作為生活食品，可以省下很多錢，SPAM又稱「脆肉罐頭」，二戰前的不景氣時代，被製造商和美爾公司開發出來，當時，人民平均收入是120美金，而一罐SPAM肉泥，只要40美分，成為多數窮人最喜歡的食品，罐頭內容就是沒人要吃的肩膀肉，澱粉加上糖精，磨成肉泥裝罐，現在很多販賣養貓養狗的飼料罐，就是由此發想，你可以拿出來經過火煎後，變成漢堡，也可以在三明治夾肉，這種罐頭最早在歐洲戰場上使用，現在則是窮人最愛。

1999年到現在，瘦肉精已經用了20年以上，目前沒有看到中毒的案例，原因很簡單，劑量很低，代謝很快，台灣人不像美國，每天吃牛肉，但是豬肉食用比較多，所以才會擔心，話說回來，世界無處不是毒，警告自己少吃肉類，也是福報。



SPAM又稱「脆肉罐頭」內容就是將肩膀肉，澱粉加上糖精，磨成肉泥裝罐，可以拿出來經過火煎後，變成漢堡，也可以在三明治夾肉，這種罐頭最早在歐洲戰場上使用。圖／擷自網路影片

五、人類必須與毒共舞

自然環境充滿毒物，包含吸入空氣。

1936年，美國杜邦化學發現氟化合物，這種東西製成塗料，叫做四聚氟乙烯，也稱「鐵氟龍」，杜邦把塗料塗在坦克車上可以防鏽，後來製成炒鍋用具，進入廚房，人稱鐵氟龍不沾鍋，但是，氟有毒，條件是必須在攝氏260度以上，才會釋放毒氣，請問你會不會使用？令人好奇的是，10個家庭9個用這種有毒的鐵氟龍不沾鍋。

氟有毒，卻也是聖品，自來水公司把氟加進飲水中，只要適量，可以防止蛀牙，效果等同加入牙膏，如果添加過量，會把牙齒弄黑，而且導致癌症。

1936年，杜邦把「鐵氟龍」殘留物倒進河中，造成數百隻牛隻死亡，農場農民罹患癌症，引起一場環保抗爭，官司訴訟從地方打到聯邦，這場抗爭又稱「黑水風暴」，去年，好萊塢把它拍成電影。

你說，氟是好的還是壞的？

萊克多巴胺也好，基改玉米也罷，含氟牙膏也罷，環境中處處是毒，這是世界的趨勢，吃素也不一定安全，科學越發達，造福人類的同時，也意味著，我們和毒物越接近，想要多活幾年，活出健康，無法依靠政客和少數嘩眾取寵的醫師，最簡單的方法就是多讀書，多吸取知識。

六、結論

食品安全不能只靠嘴巴說說，所謂如人飲水，冷暖自知，使用萊劑的美國牛肉剛進口前，同樣被當時反對黨杯葛，形容萊牛是毒牛肉，但是，使用萊劑的牛肉進口台灣後，短短八年，台灣的飲食消費者從抗拒到歡迎，就是一個事實戰勝恐懼的方法。

從市場購買就足以證明，2012年，剛開放萊牛進口，市場上相當抗拒，市場佔有比率只有15%，澳洲和紐西蘭不含萊劑的牛肉，比較受歡迎，但是，八年後，美國的萊牛市場佔有率萊到45%，上漲3倍，已經把澳洲和紐西蘭牛肉拋到後面，很多消費者說，美國的萊牛油花分布比較均勻，口感也勝於澳洲或紐西蘭牛肉，八年，美國牛肉進口台灣大約15公噸，包含冷凍牛肉，新鮮冷藏牛肉以及牛雜，重點是，沒有人因為吃到萊牛生病。

目前，台灣豬歷經口蹄疫疫後的修復期，已經可以出口，如果不進口美國豬肉，市場供需出問題，這是原因之一，其二，進口商評比美國萊豬，肉體油花分布不輸台灣豬，價格卻降低10%到20%，可見具備市場上優勢，現在，賣場上90%以台灣豬市占率最高，其他國家總計才10%，就算美國豬肉加入戰局，短時間還是無法取代台灣豬。

話說回來，美國也是肉食主義國家，一年的豬牛肉生產量七成供應美國市場，可以外銷的豬牛肉還不到3成，而且有一百多國市場，平均分擔的話，台灣可以進口的數量，可以說根本微不足道，所有恐懼擔心，其實大部分是因為無知引起的。

台灣豬肉是台灣人飲食大宗，所謂無肉不歡，一句話可以形容，這是事實，目前，一公斤台灣豬肉70塊台幣，而中國豬肉包含美國豬肉。價格已經漲到一公斤50塊人民幣，中國人已經淪落到了一個月吃不到一次豬肉的命運，相較之下，台灣人比中國人幸福太多了。