《華盛頓郵報》8月27日報導，美國海關和邊境保護局開始扣留從中國公司進口的太陽能電池板，這些公司據稱從新疆強迫勞動中採購產品。示意圖／Pixabay

據《華盛頓郵報》報導，美國海關開始扣留從中國公司進口的太陽能電池板，這些公司據稱從新疆強迫勞動中採購產品。與此同時，美國太陽能製造商聯名請願，要求徹查中國公司以轉移生產地的方式非法規避關稅，美中之間的最新太陽能之爭正逐步升溫。

《華盛頓郵報》8月27日報導，美國海關和邊境保護局開始扣留從中國公司進口的太陽能電池板。拜登政府在6月下達禁令，禁止中國新疆合盛矽業公司及其子公司生產的用於太陽能電池板的關鍵材料進入美國市場，並繼續支持在美國國內發展清潔能源供應鏈。

這是華盛頓著手解決新疆持續存在的侵犯人權和強迫勞動問題更廣泛努力的一部分，也是打擊美國所說的中國不公平經濟做法並推動美國清潔能源產業發展的一部分。

專家表示，中國用盜取美國的知識產權並通過政府大規模補貼，打擊美國太陽能供應鏈，將引發美國未來能源安全隱患。

與此同時，本月16日，美國太陽能製造商向聯邦政府提交請願書，反對中國太陽能公司非法規避美國關稅。

這個名為美國太陽能製造商反中國規避的組織（the American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention 簡稱A-SMACC）通過華盛頓Wiley律師事務所向美國商務部提交

南加州大學古爾德法學院國際法律與經貿研究中心副主任董芳菲向美國之音解釋，規避是指外國公司通過在第三國製造或完成組裝來規避對其產品徵收反傾銷和反補貼稅。本案中，美國太陽能製造商抱怨中國通過在東南亞的這些國家製造太陽能電池板規避了美國對其徵收的關稅。

該反傾銷和反補貼稅至少能追溯到2018 年1月，時任總統川普宣布，對從中國進口的太陽能電池模塊徵收高額關稅，今後四年分別徵收30%、25%、20%和15%的關稅。關稅將在2022年2月到期。

當時的美國貿易代表辦公室解釋，對中國征收關稅是因為中國太陽能產業「利用國家激勵措施、補貼和關稅來主導全球供應鏈。」從而使「中國在全球太陽能電池生產中的份額從2005 年的7% 飆升至2012 年的61%」，而在此期間「美國太陽能製造業幾乎消失。」

美國太陽能製造商在請願書中指出，中國在馬來西亞，泰國和越南開設工廠，將太陽能製造轉移，為規避美國的上述關稅創造了一條明顯的途徑。美國製造商要求將關稅擴大到中國公司在東南亞工廠生產的產品。