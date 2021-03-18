2021.3.16在日本舉行的美日2+2會談。左起：奧斯汀、布林肯、茂木敏充、岸信夫。圖／擷自美國國務院flickr

美日外長防長星期二開始的「2+2」會談中多次表達對中國違反國際秩序、在地區咄咄逼人行為的關切，兩國甚至首度將台海情勢相關文字寫入聯合聲明中，專家說，這對一向視台灣為敏感議題的日本是重要一步，顯示出美日同盟對中國施壓台灣的關切，至於這是否代表兩國在台海變局時會有具體的聯合行動則有待觀察。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀星期二（3月16日）在東京與日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫舉行了「2+2」會談，雙方確認彼此的同盟關係，並對中國在地區的一系列「違反國際秩序」的作為，以及對民主、人權的壓迫表達關切。

布林肯星期三在「2+2」會談結束後接受日本富士電視台的專訪中即指出，美國和日本對近年來中國的行為非常擔憂，「因為它對內越來越壓迫，對外也越來越咄咄逼人，包括在尖閣諸島、南中國海、香港和台灣，那對我們兩國都是一個關切，而且我認為，它也是這個地區珍視和平穩定的所有人的關切。」

布林肯說，他將有機會在阿拉斯加州與中國對口官員的會談中直接提出這些關切。

「我將與我的同事，美國國家安全顧問蘇利文一起去那裡。那是一個機會讓我們能夠非常直接地，面對面與我們的中國對口官員分享美國的關切，以及我們的盟友和夥伴對中國在做的一些事情的關切。」

他說，他猜測這也是一個機會讓中國分享他們對美國的關切，「重要的是我們有一個機會能夠直接地說話、清楚地說話、公開地說話，同時也對我們的對口展現出我們公開說的，和私底下說的，沒有什麼不同。」

這次的會談不僅直接點明中國對地區的威脅，甚至還首度將台海相關文字寫入「日美安全保障協議委員會」（2+2會議正式名稱）發布的聯合聲明中，提到「部長們強調台海和平穩定的重要性」，專家認為這是日本採取的一個重要步驟。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國權力項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）在電郵中告訴美國之音，「這是一個對日本十分敏感的議題，所以單單是願意將台灣議題包含在聯合聲明中就已經是重要一步，北京不會對此不注意。」

至於為何一直在試圖改善與中國關係的日本會踏出這個重要一步，葛來儀說，這是因為美日兩個同盟國對中國不斷增加對台灣的壓力感到越發擔憂。

「美國與日本非常關切中國對台灣日益增加的壓力。我認為這兩個盟國想要在安全保障協議委員會的聯合聲明中對他們的關切發出信號。至於後續是否會有聯合行動以展現他們在台海變局中共同合作的意願還有待觀察。」

對於日本可能在中國對台動武時做出何種反應，日本法政大學國際政治學教授福田圓（Madoka Fukuda）說，這是一個在日台關係方面極為困難的問題。

「我認為日本會通過同盟關係與美國合作，因為日本很難單獨在台灣海峽採取行動，所以對於這個問題，我只能回答說，那要視情況而定。」

福田圓和幾位日本年輕學者星期三通過視訊方式，在華盛頓的史汀生中心發表「日台關係的挑戰與機會」報告，在這份由日本大使館支持的報告中，這些新世代學者如何促進日本與台灣的關係提出多項政策建議，包括加強彼此經濟、文化和公民社會的交流，以及在網絡安全、供應鏈韌性及多邊機制，如美台2015年建立、日本在2019年加入主辦的《全球合作及訓練架構》（GCTF）等領域的合作。

針對日本內部近來一些關於台海情勢的討論，包括自民黨成立「台灣工作組」及倡議日本版《台灣關係法》的問題，福田圓表示，日本官方對於日台安全關係一向極為低調，近來有越來越多的日本政治人物及學者都注意到台海情勢的發展，也開始思考如何應對中國的行為，這些討論正在增加和「演變」中，不過她認為目前這些都還不是自民黨或國會裡的主流討論。

中國政府對日本與美國在「2+2」會議中對中國行為不符國際秩序的多所指責表示強烈不滿和堅決反對，外部發言人趙立堅甚至以「狼狽為奸」來批評美日兩國在聯合聲明中對中國諸多作為的關切。

在星期三的例行記者會上趙立堅說，台灣、涉港、涉疆問題都是中國內政，不容任何外國干涉。「美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，不過是美日狼狽為奸、干涉中國內政的又一明證和污衊抹黑中國的惡劣例證。」

他還批評日本為阻遏中國崛起復興而「甘願仰人鼻息，充當美國戰略附庸」，是在「引狼入室」，破壞中日關係。