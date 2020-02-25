中央流行疫情指揮中心今（25）日公布，國內第31例武漢肺炎確定病例。圖／擷自疾管署YouTube

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布，國內第31例武漢肺炎（COVID-19）確診病例，為之前北部80多歲老翁（案27）的孫子、案28的兒子，曾到醫院探視老翁，這起家庭群聚已5人確診。

指揮中心今天召開記者會說明，新增的第31個案年僅11歲，曾在2月11日及19日至醫院探視案27，無疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，今天確診後已收治醫院隔離觀察。

北部80多歲老翁（案27）50多歲的大兒子日前確診，老翁70多歲的太太和40多歲小兒昨天確診，一家已5人確診.

指揮中心指出，針對本起家庭群聚，截至目前已掌握接觸者580人，共採檢144人，其中4人陽性確診（案28至31）、122人陰性，其餘檢驗中。

指揮中心統計，24日國內新增13例通報個案，目前累計通報2060個案，含31名確診（今天新增案31）、2005名排除，餘隔離檢驗中（12名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診個案中，1名死亡、5名出院、其餘個案持續住院隔離中。案24相關的北部家庭群聚，掌握接觸者共639人，並採檢239人，其中2人確診（案25、26），219人陰性，其餘檢驗中。

此外，鑽石公主號19名返台國人目前1人有發燒、呼吸道症狀，已安排後送，其餘無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。