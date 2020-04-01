我國將捐贈1,000萬片口罩，支援疫情較嚴重國家的醫護防疫人員。其中，捐給美國100萬片，歐盟及疫情較嚴重的會員國、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，友邦則是100萬片。圖/取自紐約州長古莫推特

面對武漢肺炎肆虐全球，外交部宣布對美國、歐盟及疫情較嚴重的歐洲國家，以及我友邦進行第一波國際人道援助行動，我國將捐贈1,000萬片口罩，支援疫情較嚴重國家的醫護防疫人員。其中，捐給美國100萬片，歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，友邦則是100萬片。

外交部表示，在台美防疫合作架構下，除了提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並且再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

同時，台灣與歐盟是理念價值夥伴，雙方也共同合作對抗疫情。我國將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無；

至於邦交國的部分，外交部表示，許多大使館已採用當地購買防疫物資的方式協助，包括已有100萬片自國外採購的外科口罩，我國也將再捐贈100萬片我國產口罩、我國產熱像體溫顯示儀84臺，以及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及我國防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部強調，向我國尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意。現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源以對抗疫情。未來我國會持續評估疫情發展與我國自身的防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家。