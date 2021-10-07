美國國家安全顧問蘇利文（左）10月6日在瑞士蘇黎世會晤了中國共產黨負責外事的最高官員楊潔篪（右）。圖／擷自PBS News hour影片、維基百科，民報合成

一名美國政府官員星期三（10月6日）說，美國和中國在原則上達成拜登總統與中國領導人習近平在年底之前以視訊方式會晤的共識。美國國家安全顧問蘇利文當天在瑞士蘇黎世會晤了中國共產黨負責外事的最高官員楊潔篪。

蘇利文星期三與中共政治局委員楊潔篪舉行了會談，以保持溝通，負責任的管控雙方日趨激烈的戰略競爭。在兩人會晤之際，北京連日派遣大量的軍機侵擾台灣空域，引發了美方的嚴重關切。

白宮星期三在一份聲明中說，蘇利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的會晤是對拜登總統與習近平主席9月9日（中國時間9月10日）通話的後續跟進。在那次通話中，雙方領導人討論了保持開放的溝通管道以負責任地管控美國和中華人民共和國之間競爭的重要性。

這份聲明說，蘇利文提出了美國和中國「有興趣合作應對重大跨國挑戰的領域，以及如何管控我們關係中的風險」。

白宮表示，蘇利文提出了一些美方對中國的行動感到關切的好幾個領域，包括與人權、新疆、香港、南中國海和台灣有關的行動。

白宮的聲明說，蘇利文還明確表示，「在我們將繼續投資於我們自己的國力並與我們的盟友與合作夥伴密切合作的同時，我們還將繼續與中華人民共和國進行高層接觸，以確保負責任的競爭。」

中國外交部在會晤後發表的聲明中說：「雙方就中美關係和共同關心的國際與地區問題全面、坦誠、深入交換意見。會晤是建設性的，有益於增進相互瞭解。雙方同意採取行動，落實9月10日兩國元首通話精神，加強戰略溝通，妥善管控分歧，避免衝突對抗，尋求互利共贏，共同努力推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

這是蘇利文自今年3月與國務卿布林肯在阿拉斯加與楊潔篪和中國外長王毅舉行了充滿火藥味的會談後，首次與楊潔篪舉行面對面的會談。

在這次的蘇黎世會談結束時，北京和華盛頓都表示，這次持續了六個小時的會談是建設性和坦誠的。

美方表示，這次會談的語調與阿拉斯加會談時大不相同。那名美國官員對記者們說：「我們在今天的會談中達成了一項原則協議，即在今年年底前舉行一次視訊雙邊（峰會）會議。」

當被問及有關這次計劃中的視訊峰會的更多細節時，白宮發言人莎琪說：「我們仍在研究這次會晤會是什麼樣子，何時舉行；當然，我們還不清楚最終的細節。」

在拜登與習近平9月通話之前，兩位領導人幾乎有近七個月的時間沒有進行任何直接的溝通。

之前曾有猜測說，拜登與習近平可能會在10月份在義大利舉行的20國集團峰會上會面，但自去年初爆發新冠疫情以來，習近平就沒有離開過中國。

那名美國官員對記者們說：「廣泛而言，今天的對話比我們迄今為止在領導人級別以下進行的接觸更有意義、更有實質性。」這位官員還補充說，華盛頓希望這將成為「今後會面的範本」。

不過這位官員說，這不應被看成是兩國關係的解凍。

「我們試圖實現的是美國和中國之間的一個穩定狀態，在這種狀態下，我們能夠進行激烈競爭，但能夠負責任地管控這種競爭，」這位官員說。

在蘇利文與楊潔篪舉行會晤之前，中國軍隊自從中共建政國慶日以來連日派遣大量的飛機侵入台灣西南防空識別區。台灣國防部長邱國正星期三稱，當前的台海緊張局勢是他從軍40多年來最嚴峻的時候，並警告台灣海峽存在發生擦槍走火的風險。

美國國務院、國防部以及白宮發言人都對北京對台灣採取的挑釁性的軍事行動表達關切。拜登星期二在被記者問到有關台灣的問題時說，他與中國國家主席習近平通話時談到過台灣問題，他們同意遵守「台灣協議」。

拜登總統沒有說明「台灣協議」指的是哪項協議。美國之音詢問了白宮國家安全委員會。國安會提供了美國國務院發言人普賴斯在10月3日發出的聲明回應。那項聲明指出，「美國對中華人民共和國在台灣周邊的挑釁性軍事活動嚴重關切，這些活動造成動盪，有誤判風險，並損害區域和平及穩定。」這份國務院聲明還說：「我們將維持我們在三個公報、《台灣關係法》和六項保證中所陳列的承諾。美國對台灣的承諾堅如磐石，並為維護台海及區域內和平與穩定做出貢獻。」

蘇利文在與楊潔篪會晤後將前往布魯塞爾和巴黎，向北約和歐盟官員說明他與楊潔篪會晤的情況。