「國家祈禱早餐會」由國內基督教社群發起，已經延續舉辦19年，今年的主題為「愛無國界」，要「以『愛』的具體行動，跨越國界、族群、立場與價值觀」。不過，今年的同志大遊行正好在「國家祈禱早餐會」之後登場，蔡英文總統日前透過社群平台邀請民眾參加10月31日同志遊行。「第20屆國家祈禱早餐會」籌備會以此為由「建議蔡總統不必到場，另委派政府官員出席即可」。總統府隨即霸氣的回應，蔡英文婉拒出席，也不會委派代表與會 ，雙方的關係僵住了。

事實上並不是所有教會都堅持抵制同志大遊行，「國家祈禱早餐會」今年的主辦單位是新店行道會，算是比較堅持反同志活動的教會，期待能阻止總統支持同志活動，只是與蔡英文的立場相左，雙方因而拉破臉。當年同婚立法就是蔡英文的親信所提出，還將同婚的政見編進競選時的政策白皮書，顯然的，不可能因為參加「國家祈禱早餐會」而改變蔡英文的路線。

日前在一個綠色團體的餐敘，負責人是虔誠的基督徒，感慨的表示，長期來極力幫助民進黨，卻沒有能力影響該黨，民進黨也不可能幫助運動團體。筆者提醒該負責人，這是社會運轉不變的定理。大家可以回憶一下，三十年前的大小選舉，綠營候選人都會走長老教會的路線，與長老教會建立良好的關係，現在綠營的候選人則跑宮廟，長老教會反而乏人問津，為什麼？

上述現象的第一個原因，是以前民進黨及其他綠營政團氣勢相當微弱，支持者很少，長老教會則是堅定的支持者，綠營因而將長老教會當作寶，選舉時都期待長老教會加持。可是目前民進黨已變成大黨，長老教會變成一股小勢力，對民進黨來說，能收編最好，不能收編的話，絕不可跟著他們走。佛道的信徒則數十倍於長老教會，造成綠營候選人跑宮廟，不走教會。

第二個原因是民進黨質變，1986年黨外人士組民進黨，當時民進黨支持者連一成的選民都沒有，可是目前民進黨的支持者超過五成，人從哪裡來？當然來自中國國民黨，目前民進黨的政治人物及支持者的主流乃來自中國國民黨，所以民進黨轉型為「中國國民黨」是很正常，而中國國民黨支持者絕大部分是佛道信徒，行事風格更依循叢林法則，民進黨有這些風氣乃相當正常。

三十年前民進黨勢弱，很依賴獨派人士的支援，因而跟著獨派人士的政治信仰走，今日民進黨氣旺，很自然的拋棄政治信仰，積極建立政治版圖，想盡辦法搶選票，分贓政治資源，氣勢大翻轉，很多獨派人士不只不能影響民進黨，還有不少人變成民進黨政要的跟班，不願意當跟班者，也不得不與民進黨脫鉤，這是現實的問題，政壇還是依循叢林法則，弱勢者沒有話語權。

一般人都很清楚，國際社會乃依循叢林法則，弱肉強食。事實上國內政壇也如此，實力強的團體不可能會考慮到弱者。



三十年前民進黨勢弱，今日民進黨氣旺。示意圖／蔡英文競選辦公室提供