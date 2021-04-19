美日兩國在去年剛接掌大位的領袖，在台灣時間4月17日假白宮舉行首次高峰會，會後還在發佈的「聯合聲明」中觸及雙方過去視為「極其敏感」的禁忌，重新提及早在1969年，當時極親台的首相佐藤榮作與媚共的尼克森在會晤後發表的聲明中，曾以「台灣」名詞進行最後一次的對外公佈後，此後即因親中的田中角榮上台、以及尼克森和繼任的福特、卡特等三位總統刻已「擺明棄台」準備與北京建交，所以此後五十二年間，美日兩國便不再宣稱「台灣」兩字！藉此向中共示好；直到前天在舉世注目下發表聲明，除了重申「釣魚台海域適用於《美日安保條約》的「周邊有事」第五條規定（暗示可出兵保衛）」外，連釣魚台主權所有國的台灣也被強調「台海和平穩定的重要性」，儼然藉此向窮兵黷武的中共政權喊話。

「馬關條約」締約日 美日首腦會面時

日本最大通訊社的「共同社」特別注意到：此乃時隔五十二載之後，台灣這一「名稱」再次浮上列強環伺的國際舞台上！而且，全日本各大報也都以這議題在頭版大肆報導、內容也詳細述及美日與兩岸波詭雲蹫現狀！其中，在東瀛政經界最舉足輕重的《日本經濟新聞》亦特別在第一版標題明白提醒讀者「五十二年」的半世紀有餘大突破；但是，何以美方刻意選在東方時間為17日這天登場？有人認為是配合「美方氣象特使」在當時也前往上海開會之故？其實，最根本的「設計」就是這一天在一百二十六年前，正是日本打敗中國而簽締「馬關條約」之日，這個劃時代的簽訂，除了中國清朝割讓台澎給日本外，更重要的是釣魚台主權也自此一併納入日本版圖！可就意味著「新時代」的開始……所以，日方當然樂於選這時間。

當年「馬關條約」簽約後，日本還獲兩億三千萬兩白銀賠款，這筆數字相當於當時日本全國歲入的四倍之多！造成日本擁有整軍建武席捲亞洲的實力，堪稱拜「馬關條約」賠款之賜！而中國便逐漸步上衰亡，象徵日本抬頭、中國衰落，以及台灣殖民統治開始……所以，日本方面當然極樂意配合美國所安排的這一天聯袂合作；至於華府方面的「盤算」，當全世界聚焦美日攜手合作新聞見報、同時更廣為討論的週一上班時間，4月19日這一天在1775年時，正是美國獨立戰爭爆發日，當時北美十三州群起反抗英國殖民統治！從而締造美利堅共和國！如此「細膩」的日期安排，不啻有「高人指點」，以致北京當局對這襲擊不知所措……如又洞悉「417」圖騰，恐更火上加油？



2021.4.17美國總統拜登與日本首相菅義偉假白宮舉行首次高峰會，會後發佈「聯合聲明」。圖／擷自PBS News hour影片