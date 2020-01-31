武漢肺炎疫情延燒，美國國務院30日發布最新旅遊警示，將中國的旅遊警示調到最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。圖／擷自央視Youtube

武漢肺炎(新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情升溫，世界衛生組織（WHO）緊急委員會宣布，武漢肺炎已構成最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），在世衛組織宣佈後，美國國務院30日發布最新旅遊警示，將中國的旅遊警示調到最高級別，呼籲美國人不要前往中國旅遊。

世衛組織第三次召開緊急委員會會議，會後宣佈將武漢肺炎疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），這是WHO史上第6度宣告PHEIC，不過WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）強調，宣佈PHEIC不是不信任中國，是為了保護那些衛生條件不佳的國家，也沒有理由對中國發出旅行、貿易和其它限制措施。

但美國國務院仍宣布，將對中國的旅遊警示，從建議民眾「考慮」是否前往，提升到最高級別的第四級，呼籲民眾「請勿前往中國」，旅客應做好凖備，在幾乎沒有或沒有提前通知的情況下，實施旅館管制的準備，民航航空公司也已經減少或暫停往返中國的航線。

國務院指出，目前在中國的美國公民應考慮離開，美國國務院已要求所有美國政府人員延後非必要的中國行程，並要求所有非緊急情況的美國官員及其家屬離開武漢，美國政府向湖北省當地美國公民提供緊急服務的能力有限。