近日網路沸沸揚揚，指稱台灣無法買到BNT疫苗，是因為每劑15塊美元佣金沒談好。政府應說明清楚，遏阻流言散播。示意圖／擷自PBS News hour

災難來臨，民心脆弱，台灣正處在最危機時刻，在中共發動超限戰之下，中共病毒攻擊台灣人肉體，假訊息攻擊心靈。

來自紅色共產力量的假訊息，或半真半假訊息，撲天蓋地，加上中共網軍精銳盡出，帝吧出征也來了，內容農場更不會缺席，台灣在瘟疫爆起之際，人民要承受恐懼、害怕，還要承受這些網路認知作戰壓力，而政客卻找到博取聲量平台，自以為自己是全知全能學者，也不知不覺成為老共的助手，正努力瓦解台灣脆弱心防。

最嚴重的，複雜的，超量認知作戰內容，如同子彈四射，正在狙擊台灣，企圖改變台灣人民心智信仰，甚至意識形態，執政黨的公權力，也遭到前所未有挑戰。

親共媒體最常用就是選擇性報導，只要對共產黨有利就多寫，對台灣或美國不利，也可多寫，例如布林肯和楊潔篪會談，親共媒體是七比三報導，宣傳楊的談話多過布林肯，楊說要美國遵守一中政策，卻不寫布林肯要求中共停止威逼台灣，媒體紅不紅，只要看他挑選的新聞就知道，台灣人已經被媒體撕裂成對立兩方，這是生活日常，我們每日爭吵，原因來自我們接受不同的訊息，紅色傳媒已經達到分化任務，言論自由對「反台灣者」，確實是好東西，合理化自己的咄咄逼人，胡亂瞎掰，如同國共內戰時期，自由人士以言論自由讚美共產黨，直接宣佈了國民黨死期，如今，台灣正落入這樣的時代循環，中台交往下場，就是老共盤算的台灣的泥中有我，直到泥土變成紅色。

過去，我最早呼籲台灣應該學美國訂定「中共代理人法案」，卻被國民黨阻擋了，印證先知總是寂寞。

紅色力量打擊國產疫苗

如今，國產疫苗已經成為下半場疫情戰爭主戰場，台灣能否撐過下半年的經濟發展，關係重大，依靠人民自律閉門，無法長遠，疏困措施只能短暫，外國疫苗或可抵擋這波疫情，但是長遠發展，還是要靠疫苗自產，因此疫苗成為紅色力量打擊目標。

上週，廣州施打第三劑疫苗，中途叫停，因為國藥疫苗爆發第三期實驗造假，人民被封嘴，反觀民主台灣，剛通過二期解盲，質疑聲音不斷，非醫療專業政客名嘴也來凑熱鬧，唯恐天下不亂，但是，對台灣疫苗開發，殺傷力最大，就是陳培哲的離開疫苗審查團。

陳培哲醫師退出疫苗審查的風暴，起因是小英過早的預期，被扭曲為提前說話，給科學家壓力，加上陳自己建議沒有被採納，選擇在界外說出不滿，在民主社會是常態，對其他同事或疫苗開發者，卻已經造成傷害，好像只有他最厲害，別人都屈服壓力。

疫苗開發和審查，都是專業團體作業，大家都頂著博士光環，一個人要否定一群人，是否正當，社會自有公評，即便陳醫師行為有違工作倫理，但是此話一出，卻動搖台灣人對國家疫苗信心，我相信陳院士對高端疫苗的批判，是純科學問題，但是這個時候選擇對外提出，卻不在審查團內提出，難免會沾上政治問題，因為台灣的內外環境不同其他國家。

作為元首，期待國家發展疫苗，各國皆然，連香港都自己開發疫苗，元首希望疫苗自產，可以派上用場，不只救命，更可以穩定政權，去年美國大選，川普盼望的投票前疫苗可以問世，結果卻拖到選後，川普也認為FDA故意搞鬼，防疫既然是戰爭，就無法避免沾上政治，何況還有中共要看民進黨翻船。

對疫苗傷害執政黨最大還有傭金傳聞，近日網路傳說沸沸揚揚，指稱陳時中無法買到BNT疫苗，是因為每劑15塊美元的傭金沒談好，甚至連高層如何分錢，也說得煞有其事，傳言來自電視言論節目，還有文件輔助說明，網路傳播快速，已經嚴重打擊政府信譽，對這種訊息，如今看不到政府採取立即對策，對這家紅電視還是隱忍，政府至今不敢立即提告，使人民對政府更多懷疑。

客觀來說，疫情爆起，並非政府責任，環顧世界，台灣防疫表現並不差，但是面對老共的心理戰爭，政府卻處於挨打，從執政黨支持度下滑，可以明顯感受，去年，民進黨抓住機會，處理了特別紅的電視台，但是，親共媒體卻在網路異軍突起，藉疫情宣揚共產黨好棒棒的聲音更頻繁，這些藍色政客在言論免責權下，任意攻擊政府，扭曲事實，政府忙於防疫，顯然在應對上，落入下風。

幸好，還有超過50％人民仍相信國產疫苗，在這個疫苗戰爭關鍵時刻，政府應該主持記者會，透明公開未來如何進行第三期，如何緊急授權，如何接軌國際疫苗認證，尤其是沸沸揚揚佣金傳說，也應該一併說明，並提出控告，以降低陳院士離團，以及親紅媒體名嘴散布假訊息所帶來的傷害。



作者認為，在這個疫苗戰爭關鍵時刻，政府應該透明公開說明，澄清民眾所有疑惑，以消除親紅媒體名嘴散布假訊息所帶來的傷害。圖／擷自公視新聞影片