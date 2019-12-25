蔡英文在25日的第2場總統候選人政見發表會中諷刺對手韓國瑜不懂經濟，「坐在浴缸裏面，卻把它當作是大海」，只靠馬政府團隊。她表示由她來執政，讓台灣經濟持續成長。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

中央選舉委員會今（25）日下午舉行第2場的2020大選總統候選人政見發表會，發表形式同首場，採三輪模式，蔡英文、韓國瑜、宋楚瑜三位候選人抽籤決定發表順序。首位政見發表的是現任總統蔡英文，她抨擊主要對手國民黨候選人韓國瑜不懂經濟，「坐在浴缸裏面，卻把它當作是大海」；並且全程細數她任內各項經濟成長數據與貿易協定成果，聲稱她執政時期是台灣經濟最好的時刻。

蔡英文開局即重砲出擊，針對韓國瑜前一場批評她害「世界忘記台灣」，蔡英文回應「是韓市長忘記了世界」，並諷刺對手不懂經濟，對CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）毫無所悉，只會延攬馬政府時期跳票的「633」國政顧問團。還抨擊馬政府8年才是我國可支配所得最低的時期，蔡英文說在自己任內不斷減稅、加薪，經濟也逐漸好轉。她還舉出上個月台灣出口已轉正成長，台商回流、外商持續加碼台灣，聲稱自己接手國家後「連續14季正成長」，蔡英文說她未來還會讓台灣經濟持續成長。

蔡英文接著表示，當前台灣已成為全世界第18大的貿易國，還細數各項國際論壇與協定對台灣經濟成果的肯定。蔡英文形容：「台灣正在乘風破浪，韓國瑜卻在坐著浴缸，還當成是在大海裏。」未來她將繼續針對各項區域經濟合作協定來努力，突破政治障礙，包括新南向政策中的印度、越南等國，讓「台灣走向世界」。