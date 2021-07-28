美國之音日前報導，德國之聲（DW）駐京記者馬蒂亞斯∙比靈格（Mathias Bolinger）在鄭州街頭採訪水災時，突然遭到身份不明人士騷擾。圖／擷自DW新聞影片

外國記者協會（FCCC）星期二（7月27日）發表聲明，對報導河南水災的外國記者遭到騷擾表達嚴重關切，同時呼籲中國政府兌現允許外國記者在中國不受限制地採訪的承諾，並承擔起保護記者安全的責任。

由在中國的外國記者成立的駐華外國記者協會在聲明中表示，網上針對外國記者聘用的中國助理的威脅特別令人震驚。有人指控他們犯了間諜或叛國罪，還給他們傳送威脅性的信函。

美國之音日前報導，德國之聲（DW）駐京記者馬蒂亞斯∙比靈格（Mathias Bolinger）和《洛杉磯時報》駐京記者蘇奕安（Alice Su）等人在鄭州街頭採訪水災時，突然遭到一夥身份不明男女的圍攻和騷擾。由於比靈格的長相有幾分像英國廣播公司（BBC）駐京記者白洛賓（Robin Brant），他受到更多的盤問、謾罵和攻擊。

有網民指控白洛賓在7月22日發自鄭州的一則報導中「造謠」。有人藉機煽動對外國記者所謂「抹黑」中國的不滿，聲稱「我就在鄭州，救援人員第一時間趕到現場，沒有任何人被丟在地鐵上等死」。還有人說，「不要刻意抹黑中國，請用事實說出鄭州水災的真相」。

在中國互聯網上情緒化語言的挑唆和刺激下，有人在鄭州街頭到處尋找白洛賓，要和他理論、對質、對嗆。還有人在微博或微信上公開徵集白洛賓行踪的線索，語帶威脅地說有人要「陪他一起採訪」。互聯網上的言論也表現出對外國駐華記者前所未有的敵意，特別是對外國記者聘用的中國助理赤裸裸的威脅。

據《英國衛報》（ 而協助外國記者工作的中方僱員，甚至連中國當地的記者都被放在網上人肉搜索，將他們的個人資料惡意傳播，有人甚至還接獲暴力或死亡威脅。

駐華外國記者協會的聲明指責隸屬於中共的機構發出的言論直接「讓在中國工作的外國記者的人身安全陷於危險之中，而且也阻礙了他們的自由報導」。

聲明說，「駐華外國記者協會對外國記者在中國面臨的越來越大的敵意感到失望和震驚，而這種敵意往往受到中國官員和官方機構直接鼓勵的民族主義傾向的鼓勵」。

聲明說，「中國對外國記者的新聞審查助長了對我們在中國工作的偏見。這也讓外國記者的工作環境持續惡化，也妨礙我們對中國做全面報導的目標。」

無國界記者協會（RSF）也對外國記者在中國採訪遭遇騷擾和威脅表示震驚和譴責。