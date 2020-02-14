日本感染武漢肺炎的情況越來越險峻，包含鑽石公主號的218例，日本已有252確診病例，且出現4起病例並無中國的旅遊史、也沒有與確診病例近距離接觸，疑出現社區感染。我國即日起提升旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），民眾應遵守當地一般預防措施。

中央流行疫情指揮中心今(14)日表示，由於中國河南及浙江武漢肺炎病例均超過千例，當地已出現不易控制的社區傳播，其中浙江病例已轉為本地病例為主，河南已有家庭群聚及疑似無症狀傳染者，因此自明(15)日起將該兩省列為一級流行地區。除上述兩省外，湖北省及廣東省已列為一級流行地區，中國其他省市(含港澳)則列為二級流行地區。

另外，日本近期陸續發生感染源不明個案，可能已出現隱性社區傳播，因此即日起提升旅遊疫情建議至第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。

有關國內疫情部分，指揮中心統計，昨(13)日國內新增38例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,753名個案，含18名確診、1,654名排除，餘隔離檢驗中(48名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有354人持續居家隔離，其中19人有症狀已通報(13人陰性已排除、6人檢驗中)。

至於2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。