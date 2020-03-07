就算全國性臨檢因防疫的需求而暫時減少，也僅是中央挹注地方治安維持的警力變少，卻不代表屬警察常態且重要的酒駕取締任務，亦可因此放鬆。圖／警政署提供

由於武漢肺炎的疫情不見消解，部分保安警察被調配為防疫工作，致使警力吃緊，故內政部長徐國勇於立委質詢時表示，全國性的擴大酒測臨檢已暫時停止。雖然，其也強調地方酒測仍會持續，但在各方質疑下，又轉變為不取消。只是隨著警察防疫工作的加重，是否因此帶來酒駕取締的放鬆，卻是須嚴肅看待的課題。

在2013年刑法修正第185條之3第1項時，於第1款新增吐氣酒精濃度超過千分之零點二五毫克，即可處兩年以下有期徒刑，且得併科二十萬元以下罰金。如此的明文，可使酒駕取締有一定的客觀標準，免生差別對待。只是如此的吐氣酒測，必得依賴相對人配合，若拒絕酒測，雖依道路交通管理處罰條例第35條第4項第2款，直接處以十八萬元的罰鍰，卻可因此逃過刑事制裁，致難免於僥倖之心理。故若因警力吃緊及防制傳染病而減少呼氣酒測，勢必也會面臨同樣的困境。

而為了防堵如此的漏洞，勢必得依刑法第185條之3第1項第1款後段之規定，以血液的酒精濃度超過百分之零點零五為酒駕的判斷標準。惟因血液檢測屬於侵入身體的強制處分，警察就須依刑事訴訟法第204條第1項，在得到檢察官許可後找醫療人員為抽取與檢驗，這在程序上會變得相當繁瑣與複雜，致鮮少見於取締實務。

不過，在2013年修法時，雖增加酒駕的客觀基準，卻仍於刑法第185條之3第1項第2款，保留原先不能安全駕駛的具體判斷之規定。這也代表，若拒絕酒測，或吐氣酒測未達法定標準，甚或難以施測，如駕駛人疑似有傳染病症狀，警察仍可依據客觀事實，來判定屬不能安全駕駛而移送檢察官。

也因此，就算全國性臨檢因防疫的需求而暫時減少，也僅是中央挹注地方治安維持的警力變少，卻不代表屬警察常態且重要的酒駕取締任務，亦可因此放鬆。只是為了降低警察被傳染的風險，除得強化防護措施外，是否因此減少吐氣酒測而改以其他事實來判定，雖須給第一線的執法者有裁量空間，但為免各行其事，內政部與警政署仍應制定規則，以讓基層警察有所依循。又若採取綜合判斷，畢竟欠缺一致性的標準，警方在蒐證上就應更為確實，以免之後遭司法機關推翻。

更值注意的是，早在2001年的大法官釋字第535號解釋已明確指出，警察須在有合理懷疑時，才能對交通工具或處所進行臨檢，也只在有相當理由認為行為已有生危害之虞者，才能對人進行檢查。故根據此號解釋，對於不顧時間、地點及對象任意、隨機之盤查，基本上是被否定的。惟目前類如全國性的擴大臨檢，往往是設下檢查站，並以無差別的方式來進行酒測，此實與大法官解釋的精神有所背離。或許，藉由此次爭議，也是該好好檢討警察臨檢，無論於具體實踐與法規範上，如何更精進、更符合正當程序保障的契機。