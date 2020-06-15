筆者表示為了確保會場秩序，6月3日的網絡會議選擇付費租賃使用Zoom軟件。 還專門在會前安排了三次Zoom會場的預演。但當日Zoom的種種搗亂伎倆，使得將近三小時的視頻節目質量惡劣，無法向公眾界播出。圖／田牧提供

為什麽選擇Zoom？

受到新冠病毒疫情的影響，今年紀念「六四」的活動， 不能採取以往那樣的街頭抗議模式。6月3日那天，筆者與民運界的朋友在網上組織了一場名為「後疫情時代，中國將走向何方？——2020年全球聯網舉行『六四』31周年紀念活動」，邀請港臺、日本、紐澳、美國及歐洲，分佈在五湖四海的朋友們參加。網絡會議選擇了Zoom軟件。計劃預定：本次紀念六四的網絡視頻會議是公開的活動，會議視頻錄像會送上YouTube，勿忘六四，堅持中國的民主事業，是海內外華人共同的心願與目標，讓海內外朋友共同分享，不忘初心，堅持民運！

選擇Zoom軟件有幾個原因：

1、5月初，看了紐約思想者俱樂部舉行的「疫情中的政治博弈（視頻）研討會」，採用的就是Zoom軟件。

2、疫情期間德國大學視頻上課，採用的也是Zoom軟件。

3、為了確保會場秩序，我們選擇付費租賃使用Zoom軟件。

為了6月3日成功舉行網絡會議，籌備組織者還專門在會前安排了三次Zoom會場的預演。

Zoom的安全隱患爭議

在公佈會議通知時，長平首先提出了Zoom的安全隱患，緊接著其他朋友也有提醒。

會議籌備者沒有採納變更會議軟件，其考慮原因：

1、臨時更改會議軟件，時間較侷促，海外民運界朋友電腦玩得好的人不多，擔心屆時可能出現問題。

2、紀念「六四」是公開的活動，會前有新聞稿，會後有報導，網絡會議視頻還會送上YouTube，供朋友們收視。

但是我們還是安排了預備方案，在會議議程與注意事項中警示了與會者：

1、根據過去數次全球聯網會議的經驗，每次都會遭遇網絡黑客的破壞。所以本次網絡會議，我們事先申請了數個Zoom會場備用，都會適時發給與會者郵箱，進入Zoom會場的邀請鏈接。

2、若會議進行中，網絡會場被破壞中斷，大家回到郵箱等待第二次進入Zoom會場的邀請鏈接，可能會數次出現這類故障，我們大家一起重覆這樣的動作，堅持將會議進行到最終。

Zoom果然興風作浪

6月3日，我們提前將進入zoom會場鏈接發送給與會者，並要求與會者提前半小時進入會場，其結果是大家均無法進入會場，活動組織者臨時改變計劃，請求外援重新申請會場。經過努力整個活動延遲了10分鐘後，才進入會議議程，但數分鐘後zoom會場再次被拉黑中斷，又經過了十幾分鐘的一番折騰，大家重新進入會場。

會議盡管重新開啟，但依然是問題接二連三，一部分與會者始終進入不了會場，視頻中騷擾的怪異聲音不斷。

Zoom公開承認封鎖與關閉視頻會議

6月12日，德國「每日新聞」報導：「zoom承認，按照北京政府的願望，封鎖了不受歡迎的用戶。對這種會議平台，日後也會同樣行事。批評者稱之為『美國公司與中國政府的合謀』」。

報導還指出：「在北京政府的壓力下，Zoom 封鎖了美國和香港人權積極分子的3個視頻會議，關閉了東道主的帳戶。」其中應該就有我們的視頻會議。

文章說：「但位於加利福尼亞 San Jose的美國公司通知說，那些帳戶已重新被激活，不過未來會按照中方指令跟蹤『非法活動』，但不再限制中國境外的活動和帳戶。」

德國之聲也有同樣的報導：「美國Zoom公司日前關閉『六四紀念』活動帳號事件，在輿論壓力下，Zoom發聲明承認是中國政府下令，Zoom透露中國政府稱『六四紀念』活動是非法的。」如此這般，我們才明白，當天會議中何以出現總總的怪現狀。

Zoom的破壞煞費苦心

6月3日會議組織者原本計劃「會議視頻錄像送上YouTube」，但至今尚未完成。因為視頻錄像問題多多：

1、會議一開始，視頻畫面一片混亂，刺耳聲音不斷，若剪掉這部分，會議就是一場「無頭案」的莫名其妙開端。

2、視頻背景時常出現無關的黑幕背景+文字。若在編輯中刪除這些多餘鏡頭，就會出現發言者錄音同時被剪輯。

3、一些重要與會嘉賓的發言，被插入夾雜了騷擾的畫面與聲音，若編輯處理這些畫面，會直接影響到演講質量。

4、整個會議過程，時常出現怪異的多餘畫面。若刪除這些，就會影響到演講人表述的連續性。

Zoom的種種搗亂伎倆，使得將近三小時的視頻節目質量惡劣，無法向公眾界播出。如今真相大白，原來幕後黑手很長。Zoom公司雖然公開承認是受命於北京，卻沒有向付費的用戶做出任何交代。我們要求Zoom軟件公司公開給個說法，必須向受害的顧客道歉並賠償！

向與會者公開致歉

這些天，一些朋友都在催促，希望觀看網絡會議視頻，也有德國朋友要求得到視頻錄像鏈接，想在他們的網站轉發。

為此，作為主辦方，我們向全體與會者在此說明內情，並公開致歉！