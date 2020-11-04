再多等一天，美國大選將落幕，但是，美國總統產生恐怕會很艱難，恐怕很多糾紛官司會持續延燒，這是多數觀察家的看法，因為，美國大選有史以來，從未如此混亂，准許重新投票的計票認定，以及混亂的通訊投票制度，這些問題勢必會產生嚴重衝突，甚至有人預告選後的暴動，而中國因素，被視為今年大選混亂主要因素。

台海會有十年安全

但是，不管川普是否連任，到明年交接之前，台海應該是安全的，萬一拜登上台，就很難說了，如果拜登對中國走回「綏靖政策」老路，只會耍嘴砲，是否增加習近平動武的野心，也成為觀察重點，歐巴馬時代，中共併吞黃岩島，菲律賓求助華府，沒有得到回應，結果使中共野心越來越大。

但是，不管誰當選，多數的觀察家認為，從現在算起到2030年，這十年，是台海最危險的時刻，為什麼是這十年，多數專家看法並不一致，可是最近在書局看到這本書的封面，《曾經以為中國最幸福》，以及封面上的說明，「明明身處地獄最底層，卻相信中國是最幸福的國家，毛澤東的洗腦又陰魂復活了」。對這本書感到很有意思，就買下來了，原來這本書是矢板明夫，和另一位中日問題專家石平的對談，矢板擔任產經新聞駐北京記者多年，算是知中派，書中內容與我的想法相當吻合，所以就點評一下，也就教讀者。

作者開宗明義說，中共併吞台灣最佳選擇是克里米亞模式，第二，如果中共打算開啟戰爭，解決台灣問題，最可能的時間應該是中共感到無法控制中國的時候，以目前局面來看，儘管經濟已經惡化，底層生活失業上升，僅廣州地區，一個月就爆發30次的群眾維權運動，但是，卻沒有到失控地步，五中全會上，檯面上的反習也沒有出現，習近平的權力尚稱牢固，如果這個局面還可以維持，開戰的可能就很低，這個看法和我的想法雷同，因為大作戰的方法，肯定弄到處處焦土，血肉橫飛，拿下台灣也無法統治，更重要的是台灣的高科技供應鏈被戰爭摧毀，倒楣還不只中國，其他國家也同樣受害，中共勢必遭到其他國家抵制，以目前態勢來看，圍堵紅色中國逐漸變成國際共識，那麼，大規模台海戰爭一旦發生，將演變成亞洲地區戰爭，就算中共在美日澳印等國介入之前，有能力拿下台灣，日後為了統治，還必須鎮壓台灣內部不滿分子，中共將很傷腦筋，更糟糕的還有戰後廢墟的重建，中共要花費更巨大金錢，所以，戰爭可以用來喊喊恐嚇一下，真要戰爭的話，還需要三思。

模仿克里米亞模式併吞

2014年克里米亞被俄羅斯併吞以後，中共曾經派員到俄羅斯，考察這一段併吞過程，中共統戰部也寫下報告評估，拿下台灣最好的模式，仍然是克里米亞模式。當年，俄羅斯沒有開一槍，就把克里米亞併吞了，台灣和中國關係，當然很多情況類似克里米亞和俄羅斯關係，例如，族群認同、國家認知以及文化、語言、經濟依賴。

1991年，烏克蘭脫離蘇聯獨立之後，克里米亞劃入烏克蘭統治，但是，長期以來，蘇聯把俄羅斯人大量移入克里米亞，該地區的俄羅斯人佔了60%，變成多數，多次選舉，俄羅斯政治人物佔上風，烏克蘭獨立之後，雖然實施民主制度，但是，國內的親俄派和親歐派自然形成兩大陣營，直接使社會族群關係分裂，衝突一直延續，夾在烏克蘭和俄羅斯之間的克里米亞首當其衝，烏克蘭獨立後，持續使用俄語為國語，境內的文化、報紙、電視，全部俄語發音，烏克蘭人到俄羅斯經商、求學、工作，和獨立前沒有兩樣，這種情況才是克里米亞致命傷，簡單說，俄羅斯滲透在克里米亞社會，已經逐漸形成氣候。

2014年3月，克里米亞在俄羅斯支持下發動獨立公投，高達97%決定獨立後併入俄羅斯，雖然烏克蘭認為公投非法，但是，俄羅斯武裝部隊壓境，終於生米煮成熟飯，親歐盟的政客只能搖頭嘆息，即便美國加入制裁俄羅斯，也無法改變事實。

目前，台灣的中國認同正在降低，這是民進黨執政後很大的轉變，即便如此，台灣境內還有20%認同中國的人，以及無數已經被紅色縱隊滲透的媒體網路，利用認知作戰洗腦台灣人，這些人利用政治奪權的企圖並沒有降低，這也是台灣人必須警惕的地方。



2014年克里米亞被俄羅斯併吞以後，中共曾經派員到俄羅斯，考察報告評估，拿下台灣最好的模式，仍然是克里米亞模式。圖／民報合成

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