外電指出，美國財政部於當地時間13日宣佈將中國移出「匯率操縱國」名單，財經界認為這是川普簽署協議前向中方示好的手段之一。圖／取自中國銀行網站

根據美國有線電視新聞網（CNN）、英國國家廣播公司（BBC）等報導指出，美國財政部當地時間13日宣佈將中國移出「匯率操縱國」名單。值此美中貿易協議簽訂前夕，外界普遍視其為川普政府向中方示好的動作。早先，川普已對外放話預計本月中簽訂第一階段的美中貿易協議。

美國財政部是在公佈最新的「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」時主動表達此事，財政部表示過去幾個月以來，美中已交涉完成第一階段的貿易協議，協議中要求中國針對財政結構、匯率等做出改革，且獲得中方允諾，故美方決定將中國移出「匯率操縱國」名單。美國是在去年8月將中國納入此一名單中，也間接造成了人民幣貶值跌破1美元兌換人民幣7元的關卡。

財政部長史帝芬姆努欽（Steven Mnuchin）在新聞聲明中表示，第一階段的美中貿易協議可替美國勞工帶來更多工作機會。」在美國財政部的名單中，包括中國、日本、南韓、義大利、德國等皆列入觀察名單，但報告中說「並未有任何貿易夥伴藉操弄匯率來執行不公平的貿易競爭。」

即便如此，美國財經界也有不同的聲音傳出，認為財政部半年一次的匯率報告是市場觀察美國主流政策的重大指標，如果被利用成為與中國貿易協商的談判工具，不免損傷其公信力，擾亂市場動向。