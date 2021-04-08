作者指出，2021.1.6川普總統支持者在國會大廈前示威抗議，擅自闖入國會，造成類似政變的暴動，導致無辜的傷亡，在美國歷史上，留下了難以抹滅的污點。圖／擷自PBS News hour影片

美國總統選舉，於去年（2020）11月初結束，走完六十三個訴訟程序後，對於法院的判決結果，不論同意或不同意，本來都應該接受，平息所有紛爭。誰知在元月6日當天，國會要通過最後手續，認證總統選舉人票，宣佈總統當選人時，來自各地的部分選民，在華盛頓特區抗議時，耐不住心中的憤怒，擅自闖入國會，造成類似政變的暴動，導致無辜的傷亡，在美國歷史上，留下了難以抹滅的污點，到目前為止，有三百多個參與者被起訴。雖然新總統已在元月20日就職，啟動新團隊，執行新政策；但是選舉後的一些事件，引起不少爭議，甚至衍生訴訟案件，靜待司法輿論來裁決。有個令人矚目的焦點，牽涉到所謂的言論自由。

川普前總統的競選律師，鮑威爾女士，在選舉結束後，宣稱川普獲得壓倒性勝利，因為選票被非法轉移，選票才輸給對手，並且說她的手上，掌握大規模的舞弊證據。根據報導統計，在所有案件中，有一個小勝，替川普嬴回少許數票，但不影響大局，其他的案件，都因無法提出具體證據，而及時撤回訴訟，被法院撤銷，或被判敗訴。在法庭潰敗後，國土安全單位、司法機關、州政府選舉部門，都相繼發表聲明，稱未發現任何集體作弊，呼籲選民相信選舉結果。但是，鮑威爾女士並未因此消聲，仍然在媒體上，散播著川普勝選被偷的訊息，還控訴投票軟體系統公司，多明尼恩，參與這個舞弊。面對這樣非事實的指控，政府的任何干預，都可能被解讀為新聞審察，侵犯到言論自由。

滿嘴謊言滿天飛

勝選被偷要不回

欺騙群眾沒有罪

言論自由是寶貝

憲法也保障說謊的言論自由？

當謊言瀰漫媒體，社會和諧受衝擊，政府又動不了手時，民主制度的運作，難免會走精，怎麼辦呢？民間自求多福了！被指控涉及舞弊的多明尼恩公司，向法院控訴鮑威爾女士毀謗名譽，影響公司營運，要求賠償十三億美元。面對沉重的官司，鮑威爾女士的律師，在3月底發出聲明，說「沒有任何理性的人，會相信她荒謬古怪的論調」，如此的辯辭，出乎眾人意料之外，公開承認她公然說謊？在開放的自由社會，這是尋求討回真相的捷徑？類似的謊言，是否受憲法言論自由的保障？尚未開庭，不知結局，審判的結果，將是未來美國民主的指標，拭目以待。

謊言是否屬人權

官司索償十億元

辯論言辭怎麼編

承認說謊面不靦

面對媒體自由的問題，美國政府束手無策，台灣政府卻有一套，拒發中天的營業執照，來停止它散播謠言；對彭文正教授提公訴，消滅在總統論文周遭打轉的噪音；是否會達到效果，就看台灣法院的判決，以及人民的反應了。每次在媒體上看到謊言，尤其是已被驗證是謊言的謊言，心底總是有股默默的痛。因為知道那些謊言，說多了，說久了，會有人信以為真，對社會有負面的影響。但是這些謊言，都包著言論自由的糖衣，司法也難碰。然而，民主自由的根基，不就是建立在國民的水準？水準高，社會共享民主碩果，水準低，只能共承孽業了。公然的謊言，莫非也是民主必須包容的邪惡？

用台灣話做一個結尾——

中天謠言政府驚

撤銷執照就無聲

論文噪音吵心情

司法撇步甘會靈

4/4/2021



作者指出，許多謊言，都包著言論自由的糖衣，連司法也難碰。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成